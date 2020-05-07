Остановить прослушивание

close





Аннегрет Крамп-Карренбауэр

Markus Schreiber/AP

<img class="aligncenter" src="http://intofact.ru/wp-content/uploads/2020/05/5f54eef47cafc7dad6bc33f8f9f9a1fb.jpg" alt="Глава ХДС: Германия готова для укрепления отношений с РФ" />

Председатель немецкой правящей партии «Христианско-демократический союз» Аннегрет Крамп-Карренбауэр заявила, что Германия настроена на более тесное сотрудничество с РФ в ближайшем будущем, сообщает агентство Reuters.

«Мы готовы к этому Зависит от российского руководства, захотят ли они пожать нашу протянутую руку», — сказала Крамп-Карренбауэр.

Она также отметила, что Россия давно могла бы «вернуться» к диалогу с Берлином. В число проблем в отношениях между странами, по мнению главы ХДС, вошли события в Крыму, конфликт на Украине и «нарушение ядерных соглашений».

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— Власти ФРГ продлили ограничение социальных контактов до 5 июня