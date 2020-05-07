День памяти и примирения, посвящённый памяти жертв Второй мировой войны, отмечается 8 мая

Вторая мировая война принесла десятки миллионов жертв среди гражданского населения, солдат и офицеров. Она породила вражду между народами. Чтобы почтить память участников боевых действий, переосмыслить отношение к историческим событиям, в Украине учрежден праздник.

22 ноября 2004 года Генеральная ассамблея ООН провозгласила 8 и 9 мая Днями памяти и примирения и, признавая, что государства-члены могут иметь свои дни победы, освобождения и празднования, предложила всем государствам-членам, организациям системы ООН, неправительственным организациям и частным лицам ежегодно соответствующим образом отмечать один из этих дней или оба эти дня как дань памяти всем жертвам Второй мировой войны.

День памяти и примирения, посвящённый памяти жертв Второй мировой войны 8 мая, история

В большинстве стран Европы, а также в США и Великобритании праздник Победы во Второй мировой войне отмечается 8 мая, когда в 1945 году в 22:43 по центрально-европейскому времени была подписана безоговорочная капитуляция нацистской Германии. А по московскому, из-за разницы во времени, капитуляция была подписана в 00:43 следующего дня — 9 мая.

До 2015 года Украина вместе с другими странами СНГ праздновала 9 мая День Победы в Великой отечественной войне (1941-1945 гг.). День Победы — красный день календаря, в Украине, России, Беларуси и других странах бывшего Советского Союза является праздничным и нерабочим днем.

В 2015 году Верховная Рада Украины приняла закон об увековечении победы над нацизмом во Второй мировой войне 1939-1945 годов, который установил 8 мая Днем памяти и примирения, а вместо советского праздника День Победы был установлен День победы над нацизмом во Второй мировой войне, который ежегодно будет отмечаться 9 мая.

Символом этого дня стал красный мак, а лозунгом — «1939-1945. Помним. Побеждаем». Мемориальные мероприятия в этот день отличаются от Дня победы советского образца тем, что акцент делается не на праздновании, а на чествовании памяти жертв Второй мировой.

День памяти и примирения, баттл «8 против 9»

Акцент с победы, которую одержали в том числе и украинцы, на примирение сместили четыре года назад. Что сразу вызвало закономерный вопрос: с кем примиряемся? С нацистами, которые атаковали УССР и убили миллионы людей?

На этот вопрос власти отвечают так: примирение необходимо между западноукраинскими военными формированиями вроде ОУН-УПА или дивизии СС Галичина — и остальными ветеранами, которые воевали на стороне Красной армии.

Однако пока эти попытки проваливаются. Националисты, для которых капитуляция Германии — не победа, отмечают 8 мая. А потомки совестких ветеранов собираются 9-го. И количественный перевес явно на их стороне: на официозные мероприятия приходит мало народу. Тогда как в День победы собираются сотни тысяч людей.

Такая арифметика объяснима. На стороне Красной армии воевало примерно шесть миллионов украинцев, у которых остались миллионы потомков. Тогда как через УПА по самым оптимистическим оценкам за все годы ее существования прошло 400 тысяч человек.

В этом смысле примирение более актуально для Европы, которая была почти полностью оккупирована Гитлером и где коллаборационизм был массовым явлением. Поэтому такая индентификация праздника возникла прежде всего на Западе.

Кроме того, ценности ОУН-УПА и красных победителей нацизма строго антагонистичны. Идеология украинских националистов тех времен во многом копировала взгляды немцев и была ультраправой. Тогда как воевавшие с ними советские войска разделяли в массе своей совсем другие ценности.

Что самое интересное, примиряться сегодня больше готовы потомки советских ветеранов. Многие из них уже давно идентифицируют себя гражданами Украины, не разделяют коммунистическую идеологию и даже осуждают ее за репрессии. При этом отдавая дань уважения и Красной армии, и тому подвигу, который она совершила.

Сторонники же ОУН-УПА и дивизии «Галичина» не сделали ни одного шага навстречу примирению. Они не отказываются от самых скандальных идеологических воззрений прошлого, всячески обеляя или отрицая, к примеру, геноцид поляков, участие в холокосте и сотрудничество с нацистами. Причем требуя зеркально тех же воззрений от тех, чьи предки воевали на стороне СССР. Иначе они с ними примиряться не согласны.

Что, конечно же, принимается в штыки теми, для кого 9 мая — День победы. И пока украинская власть стоит целиком на стороне бескомпромиссного националистического меньшинства.

Интересные факты

Идея использовать красный мак как символ памяти принадлежит американке Моине Мишель. Она возникла под впечатлением от стихотворения канадского военного хирурга Джона Маккрея «На полях Фландрии» (1915 г.), которое приурочено жертвам Первой мировой войны. Эмблема распространена на Западе. Впервые ее использовал Американский легион в память о погибших солдатах. Украинскую версию создал дизайнер из Харькова С. Мишакин.

Совокупные потери среди жителей Украины в результате Второй мировой войны – 14 млн. человек. В их число входят погибшие, депортированные, эвакуированные, заключенные в концентрационные лагеря.

Советский Союз не подписал мир с Германией после ее капитуляции. СССР формально пребывал в состоянии войны до 25 января 1955 года.