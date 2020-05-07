День рождения напитка «Кока-Кола» отмечают 8 мая

Легендарный напиток является одним из самых узнаваемых и продаваемых на планете Земля. Стоит отметить, что Кока-Кола уже даже побывала в космосе! Как же возникла идея создания по истине бессмертного бренда всех времен и народов, и почему все просто без ума от Кока-Колы?

День рождения «Кока-Кола», история создания напитка

Бывший офицер Джон Стит Пембертон очень любил химические эксперименты, поэтому часто проводил время в лаборатории при своей фармацевтической компании в Атланте. Однажды он придумал простой рецепт густого и вкусного сиропа.

Дело в том, что Джона часто мучили боли от ранения, полученного во время Гражданской войны в США, и он никак не мог придумать лекарства, чтобы избавиться от них. Кроме того, офицер имел пристрастие к морфию.

Джон довольно долго экспериментировал с кокой и винами, изготавливаемыми на ее основе, чтобы придумать альтернативу наркотику. Так фармацевту удалось создать «Вино Мариани» собственного приготовления с добавлением экстракта дамианы.

Полученный сироп не только помогал от болей, а и придавал сил и повышал настроение. Чуть позже, когда ввели «сухой закон», Пембертону пришлось заменить алкогольные составляющие на сладкий сироп из жженного сахара.

Напиток пришелся по вкусу бухгалтеру Джона – Фрэнку Мейсону Робинсону. Впоследствии он и придумал простое, но броское и узнаваемое, название бренда «Coca-Cola».

Рецепт сиропа включал в себя 2 основных ингредиента: листья коки, из которых изготавливают кокаин, и кофеин из тропических орехов дерева колы. Помимо этого, в нем содержались и другие секретные составляющие.

Стоит отметить, что кокаин в то время не считался наркотиком, а потому продавался в свободном доступе. Его часто могли использовать вместо спирта для изготовления напитков. Считалось, что кокаин приводит организм в тонус и приносит удовольствие.

8 мая 1886 года мир впервые попробовал Кока-колу. Стаканы с чудесным сиропом продавались всего по 5 центов в аптеке Jacob’s Pharmacy, которая находилась в Атланте. Однако, по началу Кока-Кола приносила убытки. В первый год ее покупали в среднем по 9 стаканов в день.

Как только про вкусный напиток узнала вся Атланта, предприимчивый бухгалтер Фрэнк посоветовал Джону запатентовать рецепт как средство «от нервного расстройства». Первоначально же напиток рекламировался как лекарство для лечения опиумной и морфиновой зависимости.

Кроме того, чтобы люди знали, где раздобыть сироп, возле названия своей аптеки предприниматели повесили вывеску, на которой большим каллиграфическим почерком Фрэнка были выведены крупные буквы «Coca-Cola».

Стоит отметить, что уникальное начертание и название Кока-Колы являются официально зарегистрированными, а потому использовать их могут только собственники. Компании не раз приходилось судиться из-за плагиата.

Как и другие великие изобретения, газированной Кока-кола стала совершенно случайно. Говорят, что у продавца Уилли Венейбла просто закончилась вода, которой разбавляли сироп. Поэтому он предложил посетителю смешать Кока-Колу с содовой. От чего покупатель пришел в полный восторг и с тех пор напиток подается только с пузырьками.

Как напиток «Кока-Кола» стал популярен

Истории успешных организаций очень похожи на биографии великих людей. Крупнейшие компании тоже когда-то «родились» — основались, у них тоже были «папа и мама» — учредители и инвесторы, им тоже при рождении дали имя, и жизнь их была наполнена как взлетами, так и падениями.

Бренд Coca-Cola является самым популярным на планете, с ним знакомы 6,5 млрд. людей, что равняется 94% населения Земли. Благодаря самой большой в мире дистрибуционной системе, легендарную газировку потребляют более чем в 200 странах.

По всему миру на компанию работает более 146 000 сотрудников. Сейчас Coca-Cola является поставщиком № 1 питьевой воды, газированных и негазированных напитков, соков, нектаров, а также готовых к употреблению чаев и кофе.

Кроме широкого признания, торговая марка Coca-Cola лидирует также и по финансовым показателям. Чистая прибыль компании исчисляется в миллиардах долларов.

Акции Coca-Cola являются лакомым кусочком, крупнейшие инвестиционные фонды, такие как Berkshire Hathaway Уоррена Баффетта, имеют свою долю в предприятии. В рейтингах самых дорогих брендов за последнее десятилетие Coca-Cola прочно оккупировала 1-ое место, оттеснив такие корпорации, как Microsoft, IBM, Google и Nokia.

Компания Coca-Cola добилась такого успеха благодаря одноименному напитку, который является самым известным ее продуктом.

Как влияет кока-кола на организм

Чрезмерное употребление кока-колы оказывает вредное воздействие на весь организм человека в целом. Давайте об этом подробнее.

Во-первых, сладкие газированные напитки усугубляют заболевания желудочно-кишечного тракта, и могут вызвать даже у здоровых людей расстройство желудка. Панкреатит, другие болезни поджелудочной железы и желчевыводящих путей также могут быть спровоцированы кока-колой.

Во-вторых, что обязательно стоит сказать, говоря о вреде кока-колы для организма человека — любовь к кока-коле приводит к дефициту калия, упав до опасного уровня, он может стать причиной поражения мышечных тканей и в самой критической ситуации довести даже до паралича. Низкий уровень калия в крови – это также апатия, мышечная слабость и потеря аппетита.

В-третьих, кока-кола по количеству калорий опережает даже пиво, а значит, сидя на строгой диете, но, утоляя жажду этим напитком, вы сводите все свои усилия на нет.

Конечно, это не весь перечень вредного воздействия кока-колы на здоровье человека, но и этой информации уже вполне достаточно, чтобы задуматься, перед тем как пить кока-колу.

Подводя итог вышесказанному, однозначно можно сделать вывод, что кока-кола — очень нежелательный продукт для употребления взрослому человеку, и категорически не рекомендуется растущему подростковому организму, ослабленным и больным людям, а также беременным женщинам.