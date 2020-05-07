Всемирный день Красного Креста и Красного Полумесяца отмечают 8 мая

Ежегодно 8 мая отмечается Всемирный день Красного Креста и Красного Полумесяца (World Red Cross and Red Crescent Day). В этот день родился основатель Международного Комитета Красного Креста (МККК), швейцарский гуманист и общественный деятель, лауреат первой Нобелевской премии мира Анри Дюнан (Henri Dunant, 1828-1910).

Всемирный день Красного Креста и Красного Полумесяца 8 мая

В середине 19 века по инициативе Дюнана впервые стали создаваться группы добровольцев, которые оказывали помощь раненым на полях сражений. А в 1863 году по его же инициативе была созвана конференция, положившая начало международному комитету Красного Креста (International Committee of the Red Cross).

Официально название Международный Красный Крест было утверждено в 1928 году на 13-й международной конференции в Гааге. На конференции был принят устав организации, который изменялся впоследствии в 1952 и 1965 годах. А впервые День Красного Креста был отмечен в 1948 году. Официальное название Дня со временем менялось, «Всемирный день ​​Красного Креста и Красного Полумесяца» он носит с 1984 года.

На 25-й международной конференции Красного Креста, состоявшейся в октябре 1986 года, было утверждено новое название организации — Международное движение Красного Креста и Красного Полумесяца (МККК).

Задача МККК — оказание помощи раненым, больным и военнопленным во время вооруженных конфликтов, помощь жертвам стихийных бедствий. Основные принципы деятельности движения — гуманность, беспристрастность, добровольность, единство, универсальность.

В России общество Красного Креста было создано в мае 1867 года под названием «Общество о попечении раненых и больных воинов». В 1918 году оно было преобразовано в Пролетарский Красный Крест, в 1925 году образован Союз Обществ Красного Креста и Красного Полумесяца СССР.

В 1992 году, в связи с распадом СССР, был принят документ «О ликвидации Советского Красного Креста». Правопреемником СОКК и КП стало Российское общество Красного Креста (РОКК).

В настоящее время сотрудники и добровольцы Международного Красного Креста работают в 188 странах мира, а в честь сегодняшнего праздника национальные общества КК и КП по всему миру проводят 8 мая специальные кампании и мероприятия.

Международное Движение КК и КП использует возможность заявить в этот день о себе и призвать своих соотечественников к усилению гуманитарной деятельности в поддержку наиболее уязвимых слоев населения и жертв различных аварий, катастроф, стихийных бедствий и вооруженных конфликтов.

В 2014 году отмечалось несколько юбилейных и памятных для международного Движения Красного Креста и Красного Полумесяца — это: 150-летие создания первой в истории Женевской конвенции (эту конвенцию 22 августа 1864 года приняли 12 государств); 100-летие с начала Первой Мировой войны (28 июля) и учреждения Международного агентства по делам военнопленных (октябрь 1914 года).

В связи с этим, сотрудники и добровольцы, ветераны и активисты Российского Красного Креста, присоединившись к Международному Комитету Красного Креста и к Международной Федерации обществ КК и КП, провели множество различных праздничных мероприятий, посвященных этим памятным датам и объединенных общей темой: «150-летие гуманитарной деятельности».

Каждый год праздничные мероприятия в рамках Всемирного Дня Красного Креста и Красного Полумесяца посвящаются одному из основных направлений деятельности движения. Основополагающими принципами Международного движения Красного Креста и Красного Полумесяца являются гуманность, беспристрастность, нейтральность, независимость, добровольность, единство и универсальность.

Поздравления, красивые картинки

Добровольность и нейтралитет

Человечность и единство цели

Ставит Красный крест в приоритет

То, что люди в нём найти хотели.

И восьмого мая каждый год,

Вспоминают в мире, тех, чья помощь,

Если надо сразу же придёт

В миг любой, зимою, летом, в полночь.

***

Халаты белые

и руки сильные,

всегда умелые,

оперативные.

В борьбе с болезнями

вы—беззаветные,

и нет полезнее

призвания этого.

Вы очень разные,

вы все — ценимые.

Светло вам; праздновать

и жить, любимые!

В каждой судьбе обозначены

главные вехи дорог.

Не расставайтесь с удачами,

и да поможет вам Бог!

Чтобы болезни суровые

миру не дали пропасть,

будьте отменно здоровыми.

С праздником!

С радостью вас!

***

«Красный Крест» — как много это значит

Все, кто с ним был связан, нам смогли

Донести, что помогать должны незрячим,

Инвалидам, деткам от души!

Вам сказать «Огромное спасибо»

Мы хотим за человечность, доброту!

Пусть мир сделает вам жизнь счастливой!

Ведь вы помогаете ему!

***

С днем рождения, врач!

Ты от людей глаза не прячь:

Друзья-родня – совсем не гады…

Мы с днем рожденья, милый врач,

Тебя поздравить очень рады!

Не просто стонешь: <Не болей!> —

Ты лечишь нас от ста болезней,

И потому в твой юбилей!

Всем выпить в десять раз полезней:

Пьем за здоровье лишь твое вино —

Теплом твоим заряжено оно!!!

***

Красный полумесяц, красный крест –

Символы тепла и состраданья

Вам, чья жизнь один суровый тест,

На добро, заботу и внимание.

Мы желаем счастья без границ,

И успеха в вашем трудном деле,

Даже среди голых стен больниц

Чтоб сердца и души не старели!

***

Миссия их — помощь страждущим людям,

Свет донесут, никогда не осудят,

Вынесут из самых проклятых мест.

Лечит весь мир Красный доблестный Крест!

***

В гололед я поскользнулся

Только в клинике очнулся

Там ко мне и прикоснулась

Нежно доктора рука.

Элегантен, аккуратен,

В ослепительном халате

Он появится в палате,

И уходит грусть-тоска.

Но недолго счастье длились

И срослась моя ключица

Покидала я больницу,

И хотелось одного —

Чтоб мне снова поскользнуться

В этой клинике очнуться

Чтоб меня могли коснуться

Руки нежные его.

Я не зря молила Бога —

И сломала все же ногу.

Но меня — увы и ах! —

Привезли не в ту больницу

Тут в меня полгода шприцем

Тычет тетенька в очках.

***

Добровольно, по велению души

По незримому небесному призванию

Красный крест в тяжёлый час спешит

И не ждёт за помощь воздаяния!

Милосердием полны ваши сердца

Добротой и состраданьем безграничным!

И терпению нет вашему конца

Для чужих вы жертвуете личным!

В этот день для вас со всех сторон

Пусть слетаются как птицы поздравления!

За поступки ваши низкий вам поклон!

Счастья вам, небес благословение!

***

8 мая отмечается Международный день Красного Креста и Красного Полумесяца. Она оказывает помощь миллионам пострадавших по всему миру и трудятся в ней люди небезразличные к человеческой боли и страданиям. Пусть полнятся и крепнут день ото дня ее ряды и пусть душевная доброта, милосердие и любовь, как и прежде спасают миллионы жизней по всей планете!

***

Слава, слава докторам,

Санитаркам, фельдшерам,

Всем медсестрам, окулистам,

Акушерам, протезистам,

Стоматологам и ЛОРам,

Славу мы поем всем хором.

Даже если кто здоров,

Жизнь ведь начал с докторов!

Их заботливые руки

Облегчали мамам муки,

Чтобы мы могли родиться.

Не дай Бог нам простудиться,

Подхватить бронхит иль грипп —

Сразу вспомним мы о них!

Вам про них расскажет каждый,

Как умелы и отважны;

Как окутают вниманьем,

Чтоб улучшить состоянье;

Как борясь за жизнь людей,

Забывают о своей.

Дали клятву Гиппократа,

Ей верны в работе свято.

Слава, слава докторам!

Низко кланяемся вам.

***

Вы людям помогаете и это лишь достойно уважения.

В беде всегда вы рядом и не в силах слабым отказать.

Лишь помощь раненым – вот главный принцип вашего движения.

А красный крест и полумесяц привыкли с вами уже отождествлять.

Так пожелаю вам я много мудрости, терпения,

Ведь дух людской вам тоже нужно поддержать.

Чтоб выпадало вам на долю лишь везение,

И сил хватало, чтобы всем-всем помогать.

***

8 мая на планете отмечается Международный день Красного Креста и Красного Полумесяца.

Миссия организации заключается в том, чтобы добровольно предотвращать и облегчать человеческие страдания , помогать защищать жизнь, здоровье, честь и достоинство попавших в беду, заниматься социальным обеспечением одиноких стариков, инвалидов, беспризорных, голодных детей. Пусть ряды сторонников движения постоянно пополняются! Пусть не иссякнет огонь любви и доброты в сердцах неравнодушных! Пусть меньше будет в мире войн и катастроф! Протяните руку помощи бедным, беспомощным, больным людям.

***

Здесь люди совсем непростые,

Великой души и тепла,

В войну и лишения любые,

свои не считают дела.

Так пусть же сердца ваши бьются,

Душа пусть в покое живет.

Пусть близкие вам улыбнутся,

И мирное счастье вас ждет.

***

Вы способны другим людям жизнь подарить,

Вы всё знаете: где и когда, как лечить!

Хорошо, когда рядом, такие как вы,

Благодарны мы вам, вы же наши врачи!

Так здоровья же вам,

Пусть в работе успех,

Всегда будет пусть рядом,

Для добрых утех!

***

В Международный день Красного Креста и Красного Полумесяца мы поздравляем вас людей совсем не простых, а людей с большой буквы, людей великой души и тепла! Пусть больше в жизни у вас убудет удач, счастья, здоровья! Пусть больше людей проникаются вашими делами и присоединяются к вам! Всего вам только наилучшего!