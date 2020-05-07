Путин поведал о состоянии здоровья Мишустина

Премьер-министр России Михаил Мишустин выздоравливает от коронавируса, которым он недавно заразился. Об этом заявил президент России Владимир Путин, который накануне проводил совещание по такой злободневной теме, как коронавирусная инфекция.

Состояние Мишустина сегодня, 7 мая 2020

По словам Владимира Путина, премьер восстанавливается, он каждый день выходит на связь. Михаил Мишустин принимает участие в выработке всех решений.

Путин заявил, что у Мишустина продолжает оставаться высокая температура, однако премьер лечится и идет на поправку. Президент пожелал премьер-министру как можно быстрее вылечиться.

Глава государства рассказал, что общается с Мишустиным посредством телефонной связи каждый день. Премьер также принимает решения в удаленном режиме по текущей ситуации.

Ранее стало известно, что премьер-министр России Михаил Мишустин заразился коронавирусом. COVID-19 позднее подтвердился у главы Минстроя Владимира Якушева и министра культуры РФ Ольги Любимовой.