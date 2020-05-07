В тысяче световых лет от Земли обнаружена уникальная черная дыра

На расстоянии тысячу световых лет от земного шара была обнаружена черная дыра. Это самый близкий к нам объект из подобных, которые были когда-либо открытые учеными, сообщает портал WWW.PLANETANOVOSTI.COM. Чёрная дыра невидимая, поэтому она была замечена только благодаря яркой звезде-спутнице. Результаты наблюдений эксперты опубликовали в журнале Astronomy&Astrophysics. Одна звезда из звездной системы двигалась странным образом: она перемещалась по орбите вокруг тела, которое невозможно увидеть. Один оборот занимает 40 земных дней. Через время ученые поняли, что столкнулись с тройной системой черной дыры, а не просто двойной звездной системой. Наблюдения стали возможны благодаря 2,2-метровому телескопу, который находится в Европейской южной обсерватории (Чили). Интересно, что звездную систему с черной дырой можно видеть невооруженным глазом с помощью специального оборудования. Уникальность черной дыры заключается в том, что она не взаимодействует с окружающей средой, тогда как другие дыры имеют разрушающий характер. Масса объекта в 4 раза превышает солнечную.