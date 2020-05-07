Убит китайский ученый, который практически сделал прорыв в лечении коронавируса

|37-летнего Бинг Лю скончался от многочисленных огнестрельных ранений. Его работодатель из Университета Питтсбурга (США) отметил, что исследователь был на грани прорыва, который позволил бы спасти человечество, сообщает портал WWW.PLANETANOVOSTI.COM.
Лю находился в своем доме в Пенсильвании. Известно, что убийцей выявился 46-летний Хао Гу, который закончил жизнь самоубийством. Полиция города Росс нашла доказательства того, что смерть исследователя связана с его работой.
По словам представителей Университета Питтсбурга, Бинг Лю проводил важные исследования: он моделировал биологические системы, чтобы понять механизмы SARS-CoV-2 на клеточном уровне.
Бинг Лю пользовался уважением среди многих коллег, поскольку в свои 37 лет смог внести уникальный вклад в науку. Сейчас инцидент убийства расследуется на федеральном уровне, так как исследователь и убийца не являлись гражданами США.