Убит китайский ученый, который практически сделал прорыв в лечении коронавируса

Лю находился в своем доме в Пенсильвании. Известно, что убийцей выявился 46-летний Хао Гу, который закончил жизнь самоубийством. Полиция города Росс нашла доказательства того, что смерть исследователя связана с его работой.

По словам представителей Университета Питтсбурга, Бинг Лю проводил важные исследования: он моделировал биологические системы, чтобы понять механизмы SARS-CoV-2 на клеточном уровне.

Бинг Лю пользовался уважением среди многих коллег, поскольку в свои 37 лет смог внести уникальный вклад в науку. Сейчас инцидент убийства расследуется на федеральном уровне, так как исследователь и убийца не являлись гражданами США.