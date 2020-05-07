Геологи заявили, что в некоторых геологических слоях отсутствуют миллионы лет истории Земли

Ученые изучают историю нашей планеты по геологическим отложениям, которые формировались миллионы лет. Самым ярким примером эволюции служит Большой каньон, находящийся в США. Как показали последние исследования, в некоторых регионах просто отсутствуют слои, отвечающие за сотни миллионов лет становления Земли. Возникает вопрос: какая сила мешала их формированию?

По словам геолога Ребекки Флауэрс из Университета Колорадо в Боулдере, имеет смысл объединение связей между поверхностными и глубинными процессами. Также проанализировать необходимо биологические, климатические и экологические особенности того времени.

Ученые уже изучили брешь на горе Пайкс-Пик, которая относит нас 550 млн лет назад. Именно эта эпоха стала предшественником времени, когда начали появляться сложные формы жизни. До настоящего времени все полагали, что эрозия разрушила геологические отложения. Однако на самом деле разрушение началось задолго до наступления снегов и льда.

Скорее всего, несоответствие связано с тектоническими процессами, когда образовывался суперконтинент Родиния. К сожалению, разгадать все загадки прошлого пока что не представляется возможным.