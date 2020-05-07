Покупців можна порахувати на пальцях: як працює Старий ринок після довготривалого карантину. ФОТОРЕПОРТАЖ

Сьогодні, 7 травня, після тривалого перебування на карантині у Луцьку запрацювали агропродовольчі ринки. Центральний або ж Старий ринок був у центрі уваги впродовж усього року. Підприємці мали переїхати та продовжувати свою діяльність на Новому ринку. Однак заплановане довелося дещо перенести через пандемію COVID-19, а баталії, котрі тривали чималий відтинок часу, вщухли.

52 дні карантину і тонни зіпсованих продуктів: що було перед відкриттям

Впродовж п’ятдесяти двох днів усі ринки міста перебували на примусовому карантині, людям доводилося шукати альтернативні, а головне – законні методи торгівлі. Підприємці кажуть, що здебільшого реалізовували товар через інтернет або ж шукали покупців серед знайомих, однак це – мізер у порівнянні із тим, скільки вони втратили. Продавцям сезонних товарів довелося найважче — деякі продукти, розсаду, овочі вони були змушені викидати просто у смітник або віддавати задарма через відсутність попиту та великих майданчиків збуту.

Коли ж під час засідання виконкому Луцькради 30 квітня депутати прийняли рішення відкрити 7 локацій, де будуть розміщені сільськогосподарські ярмарки під відкритим небом, то власники контейнерів і точок на ринках міста почали виходити на протести та вимагати дати працювати ще й їм, обіцяючи дотримуватися усіх санітарно-гігієнічних вимог і необхідних заходів безпеки.

Підприємці із ринків «Лучеськ» та «Північний» першими «проштудіювали» свої торгові точки, закупили товар для продажу і навіть пройшли перевірку Держпродспоживслужби, яка дала «добро», однак Луцькрада тоді вирішила не поспішати із відкриттям. Натомість вже 4 травня підприємці зі всіх ринків міста гуртом зібралися протестувати перед стінами мерії, мовляв, вони та їх сім’ї залишилися без засобів існування.

У середу, 6 травня, у місті таки дозволили відкрити 5 агропродовольчих ринків за умови, що підприємці дотримуватимуться жорстких умов торгівлі під час карантину.

Серед основного переліку вимог – наявність реєстрації агропродовольчого ринку як оператора ринку харчових продуктів, обов’язкова наявність засобів індивідуального захисту та антисептиків, постійний температурний скринінг усіх відвідувачів і продавців, обмеження у кількості покупців: не більше одного на 10 кв. м торговельної площі, до того ж, відстань між місцями продавців повинна складати не менше трьох метрів, а торгувати можна лише через захисний екран з плівки або пластику. Усі місця торгівлі необхідно дезінфікувати кожні три години. Більше того, продавати «із землі» на прилеглій до ринку території – заборонено.

Інформаційне агентство ВолиньPost навідалося на Центральний ринок, аби з’ясувати, чи справді усі підприємці дотримуються настанов і чи йдуть люди купувати свіженьку городину під час карантину.

– Лише в масках.

– Та мені тіко подивицця.

– Лише в масках!

Перед входом до фруктово-овочевого павільйону на вулиці усім без винятку міряють температуру і в жодному разі не пускають без маски, як би активно люди не намагалися «прорватися» через «барикади» охорони. Особливо це стосується осіб старшого віку. Доки мені вимірювали температуру та перевіряли посвідчення журналіста, троє осіб намагалися домовитися, аби їх впустили без маски. «Я ж тіко глянути, туди і назад». Але жодного із таких відвідувачів не пропустили. При вході встановили антисептики, поміж декотрими контейнерами намалювали розмітку, щоби покупці дотримувалися безпечної дистанції.

Від ранку під воротами ринку зібралося чимало людей, які розраховували на те, що торгові точки почнуть працювати у звичному режимі, однак інспекція затягнулася, тож відкриття перенесли орієнтовно на 9:20 ранку. Продавці кажуть, люди не розраховували на те, що доведеться так довго чекати, тож багато хто змушений був піти, поспішаючи на роботу, так і не придбавши свіжої зелені чи розсади.

За кожним із ринків закріпили по два працівники Держпродспоживслужби, які що дві години заповнюють спеціальні чек-листи і контролюють виконання підприємцями умов.

Відповідальний за карантинний Центральний ринок Андрій Лисовець розповів, що від початку роботи жодного порушення не зафіксували, у всіх, хто пройшов на територію, температура була в межах норми. Люди із розумінням ставляться до необхідних обмежень, тож дотримуються дистанції, одягають маски і користуються антисептиками.

Наразі працюють лише декілька відділів: всередині павільйону торгують молочкою і м’ясом, а на вулиці продають овочі, фрукти та розсаду.

Продавців, як і покупців, можна порахувати на пальцях. Самі ж підприємці пояснюють це тим, що чимало продукції за час карантину зіпсувалося і людям просто немає чого запропонувати.

Підприємець Василь поділився, що торгує овочами вже близько двадцяти років, однак таких збитків як цьогоріч ще не пам’ятає. Цін на огірки та капусту, яку виставив на прилавок, не піднімав, все залишилося на такому ж рівні, як і до карантину.

«Ще відучора почали встановлювати ці екрани з плівки і готуватися до відкриття, придбали антисептики, привезли продукти, але поки чекали на відкриття ринку у звичний час, то люди вже порозходилися», – каже чоловік.

У павільйоні з молокопродуктами і м’ясом станом на 10 ранку працювало троє продавців: дві точки зі свіжим м’ясом та одна з молочкою.

Серед відвідувачів – здебільшого люди літнього віку та мешканці центральних вулиць, адже чимало лучан просто не мають змоги дістатися до Старого ринку через відсутність транспорту.

Валерія КОЛІСНИК