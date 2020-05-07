Амфитеатр набережная спорт архитекторы представили эскизы обновления барнаульского парка Изумрудный

Группа барнаульских архитекторов по заказу «Фонда имущества Алтайского края» завершила работу над эскизным проектом благоустройства парка «Изумрудный» и представила его общественности. Об этом в своем профиле в Facebook сообщил руководитель ведомства Владислав Вакаев. По его словам, в настоящее время идет обсуждение этого проекта. Члены Общественного Совета парка уже высказали ряд важных и интересных предложений, которые помогут сделать парк еще лучше. Он также добавил, что на реализацию задуманного понадобится не менее 250 млн рублей.

Вакаев подробно рассказал об особенностях проекта. Во-первых, было решено сохранить исторический облик парка и его культурную идентичность. В связи с этим будут оставлены «визитные карточки» – входная группа и ограда, центральная аллея (которая будет дополнена елями), пруд, памятник павшим за Советскую власть. Важной осью парка станет участок бывшего Томского тракта – по нему приезжали в Барнаул все известные люди, здесь шли обозы с выплавленным серебром. На этом маршруте планируется разместить стенды, рассказывающие об истории парка, а также поставить верстовой столб с указателем расстояния до столиц. Проект также учитывает, что две трети парка находится на территории бывшего кладбища – здесь планируется организовать ландшафтную зону для тихого отдыха.

Вторая особенность парка, по словам Владислава Вакаева, – его экологичность. Разработчики проекта постарались отразить идею алтайских ученых о природном зонировании. Здесь будет участок соснового бора, черневой тайги, березовая, липовая роща, сад из декоративных яблонь и т.д. По мнению авторов проекта, это обеспечит биоразнообразие, сделает парк важной частью зеленого каркаса города. В соответствии с рекомендациями экологов в проекте предусмотрено несколько участков, труднодоступных для людей – в зеленой зоне должны быть места, где могут спокойно размножаться животные и птицы. Для того, чтобы закрыть существующие «проплешины», нужно будет дополнительно высадить не менее 400 деревьев.

Третьей отличительной чертой парка Вакаев назвал отказ от излишне многолюдных и шумных мероприятий. С его слов, об этом просили жители близлежащих микрорайонов. В то же время в парке будет шесть локаций, позволяющих организовывать самые разнообразные события. Во-первых, это центральная аллея с площадкой возле главного входа – здесь можно проводить мероприятия в формате «праздника улицы» и народных гуляний, различные выставки. Вторая важная точка – мини-амфитеатр, подходящий для небольших концертов, спектаклей, лекций, открытых занятий, мастер-классов и т.д. Еще как минимум в двух местах можно будет проводить небольшие встречи – в беседке для интеллектуальных игр и в визит-центре. Перед визит-центром также планируется многофункциональная площадка.

Одной из изюминок парка должна стать и поляна между планетарием и прудом. В этом месте проектировщики предлагают сделать геопластику (небольшие возвышенности), разбить газон. Здесь, расположившись прямо на траве, можно будет провести семейный пикник, встретиться с друзьями, позаниматься йогой, просто полежать и почитать книгу, отдохнуть от городской суеты.

Также разработчики отказались от привычной для Барнаула концепции парка, насыщенного аттракционами – здесь не предусмотрено их размещение. «Однако это не значит, что в парке нельзя будет получить впечатления. Просто они будут другими. Набережная пруда со ступеньками, подходящими прямо к воде, консольная площадка над прудом, беседка для церемоний на острове, теневой навес с качелями – это позволит интересно провести время гостям парка. В проекте предусмотрено три игровые зоны для детей разных возрастов (на схеме генплана они выделены желтым цветом). Все это будет бесплатно, а значит доступно для всех жителей города, независимо от их достатка», — уверен Владислав Вакаев.

Он также отметил, что архитекторам удалось обыграть в проекте еще один запрос горожан на занятие спортом и оздоровление. Один из важнейших объектов – велобеговая дорожка по периметру парка – здесь можно не только прогуливаться, но и бегать, ездить на велосипедах и роликах, заниматься скандинавской ходьбой. На ее протяжении предусмотрено четыре небольших участка для уличных тренажеров. Зимой по этой дорожке пройдет лыжная трасса. Изюминкой проекта авторы считают органичное соединение парка и стадиона «Клевченя». Сразу за трибунами стадиона планируется разместить площадку для воркаута, также есть интересные мысли по использованию подтрибунного пространства. На территории стадиона возможно организовать роллердром, волейбольную и баскетбольную площадку. Здесь же можно разместить и вышку для скалолазания. Немаловажно, что в проекте оказались учтены и интересы владельцев собак. Там предусмотрели создание специального городка для выгула животных. Он будет расположен в дальнем углу парка на территории бывшего детского автогородка.

Еще одной особенностью проекта видится отказ от коммерциализации парка. «Но это не значит, что мы не учли интересы малого бизнеса. Согласно нашей концепции, горожане должны получить комплекс услуг для качественного отдыха. На центральной аллее возможно размещение легких торговых палаток, в визит-центре – мини-кофейни, на площади можно будет разместить фуд-траки. В районе визит-центра также предусмотрен пункт проката, где можно будет взять в аренду инвентарь для занятий спортом, отдыха, развлечений. Если будет запрос горожан, можно будет восстановить прокат лодок и катамаранов – в пруду будет для этого пирс», — пояснил Вакаев.

Что касается стоимости реализации проекта, то по предварительным расчетам потребуется не менее 250 млн рублей. От суммы будет зависеть и срок его реализации. Как указал куратор парка, если будет финансирование, основной объем работ можно провести в 2021-2022 годах. «Хотелось бы рассчитывать не только на бюджетные средства. Целый ряд объектов можно создать силами компаний, желающих помочь городу. Это детские площадки, зона для выгула собак, уличные тренажеры, беседки. Ряд организаций уже выразили желание взять шефство над отдельными участками парка. Получив поддержку краевых и городских властей, бизнеса и горожан, мы сможем создать парк, аналогов которому в нашем крае еще не было.Теперь мы бы хотели представить проект горожанам. Все обоснованные замечания и предложения будут учтены и внесены в доработанный эскиз», — заключил руководитель Фонда имущества края.

Напомним, ранее Алтайский центр политического консалтинга подвел итоги социологического опроса о том, как жители Барнаула представляют образ идеального городского парка, и каким хотят видеть многострадальный «Изумрудный». На вопрос: «Что больше всего привлекает вас при посещении парков?» — 43 % респондентов ответили «посещение «тихих» зон отдыха», 14 % хотят видеть концертные программы, развлекательные мероприятия, 13 % жителей интересуют детские аттракционы и просветительские мероприятия, 12 % ответили, что при посещении парков их привлекают спортивные мероприятия и лишь 5 % интересует посещение предприятий общественного питания. Кроме того, по результатам были выявлены зоны и элементы, которые должен содержать «идеальный» парк в Барнауле. За тихий отдых, скамейки беседки в зоне деревьев и кустарников проголосовало 14,6 % (1012 из 6936 ответов), за водоемы (пруд) – 13 % (906), за аллеи — 9,2 % (639), за зоны нативной природы — 9 % (624), за детские площадки — 7,7 % (533), за велосипедные дорожки — 7,6 % (528), за спортивные зоны с тренажерами, турниками, баскетбольной площадкой — 6,6 % (458), за цветочные клумбы — 5,8 % (402), за фонтан — 4,6 % (318) и за аттракционы — 4,5 % (311).

В парке появится несколько новых объектов

Прогулочные зоны

Скамейки для отдыха

Не обойдется и без велосипедных и беговых дорожек

В парке появится фудкорт

И другие значимые уголки

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