О чем просят пациенты под ИВЛ, которые не могут говорить

В пандемию коронавируса, поражающего дыхательную систему человека, невероятно возросла ценность аппарата искусственной вентиляции легких (ИВЛ). Именно он помогает тяжелобольному справиться с опасным недугом. Но, находясь на ИВЛ, пациенты переживают настоящий ад.

Сколько тот или иной пациент будет находиться на ИВЛ — неизвестно, все зависит от тяжести заболевания. В худшем случае больному приходится дышать через трубку месяцами, в лучшем — несколько дней. Все это время человек находится в сознании, вот только сказать ничего не может.

«У них не хватает сил на самые простые действия: приподнять голову от подушки, кивнуть, открыть глаза… Персонал изобретает разные способы, чтобы наладить хотя бы простейшую коммуникацию с такими пациентами. Одни с трудом могут моргнуть или немного пошевелиться, реагируя на вопросы. Другим «повезло» куда больше, у них получается написать на бумаге о том, что их волнует», — поделилась врач Галина Красноперова.

Больные пишут разное: одни — просят поесть, другие требуют вколоть обезболивающее или настаивают на встрече с близкими. Некоторым хватает терпения изложить на мятом куске бумаги… молитву.

«Мне неудобно, но жизнь… Скоро надо опорожнять кишечник. Я судном не пользовался, только уткой. Как это делается, не знаю. С какой стороны, как вытирается попа и так далее. Может — получится, может — нет. Питание идет. Когда снимут, я бы попробовал отплевывать мокроту, но куда? А затем прополоскать рот, сидя, и немножко воды — и дышать будет легче», — написано в одном из посланий.

И таких записок у Красноперовой очень много, но ни одну из них она не может позволить себе выбросить, так как знает, как трудно их писать больным.

«Многие из тех, с кем я вела эту вынужденную переписку, давно поправились и забыли это время как страшный сон. Если человек не выздоровел, а умер, то такие записки, по сути, становятся последними его словами или делом в жизни», — заключила медик в беседе с порталом «Такие дела».

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