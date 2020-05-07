«Отвратительный» способ заваривать чай взбесил британцев

Кадр: TikTok

Видео с особым способом приготовления чая разозлило пользователей соцсетей из Британии. Ролик опубликовал пользователь TikTok под ником x_justkidding_x. Многие посчитали его действия отвратительными и призвали не публиковать подобные клипы.

Автор видео решил сделать чай с молоком, но осуществил весь процесс в необычном порядке. После кипятка он налил в чашку молоко, затем насыпал немного сахара. Лишь после этого он окунул в жидкость чайный пакетик. В заключение он бросил в напиток бисквитное печенье с шоколадной глазурью. Весь процесс проходил под музыкальную тему из британской мыльной оперы «Жители Ист-Энда».

Ролик получил название «Как убить британца за 15 секунд», набрал более 740 тысяч просмотров и действительно взбесил некоторых британцев. Несмотря на 64 тысяч лайков, в комментариях большинство осудили автора за такое приготовление чая. В самом конце клипа напиток был вылит на улицу, что многие посчитали правильной реакцией.

«Как он посмел! Это наш священный напиток!» — написал один из пользователей. Другой подчеркнул, что при приготовлении первым в кружке всегда должен идти чайный пакетик. Вскоре автор опубликовал еще один ролик, на этот раз с обычным завариванием чая с молоком и печеньем. Он уже не вызвал такой негативной реакции пользователей.

Ранее сообщалось, что житель Саудовской Аравии, пранкер Хани Халавани (Hani Halawani), опубликовал серию роликов с женой: он напоил ее чаем, приготовленным с водой из туалета. По неподтвержденным данным, Халавани был задержан за публикацию видео в сети.