В АТОР рассчитывают на возрождение внутреннего туризма после пандемии

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Вице-президент Ассоциации туроператоров России Илья Уманский рассчитывает на возрождение внутреннего туризма после пандемии коронавируса.

По его словам, спрос на внутренние направления будет связан с ограничениями из-за коронавируса, введенными в России и других странах.

«Самое главное – чтобы внутренний туризм был доступен. Мы очень рассчитываем, что хотя бы внутренний туризм сможет в этом сезоне возродиться», — пояснил Уманский в беседе с «Газетой.Ru».

Он добавил, что позитивные сигналы уже поступают из некоторых регионов России.

«Разная сейчас информация приходит. Губернатор Краснодарского края, мэр Сочи заявляли, что с 1 июня они рассчитывают на открытие курортного сезона. Это все позволит отрасли восстановиться, восстановиться большому количеству туроператоров. Мы в этом видим надежду на некий позитивный исход», — заключил вице-президент АТОР.

Ранее Ростуризм объявил о начале приема заявок туристических операторов на компенсацию убытков, которые несет отрасль на фоне пандемии коронавируса.

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