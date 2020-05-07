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</p> <p><img class="aligncenter" src="https://img.gazeta.ru/files3/105/12619105/Depositphotos_8785198_l-2015-pic905-895x505-2315.jpg" alt="«Ъ»: правительство может легализовать ваучеры для перевозчиков" /></p> <p>

Правительство готовится легализовать ваучеры для перевозчиков в условиях пандемии коронавируса. Об этом пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на источники.

Соответствующий законопроект уже разработан Минтрансом и Минэкономики. В скором времени документ рассмотрят в Госдуме.

Уточняется, что проект нацелен на предотвращение массовых банкротств в отрасли, которые могут случиться из-за введенных карантинных мер.

По словам источников, объем возвратов в авиации может достигать 70 млрд руб. В сложившейся ситуации у компаний нет возможности возвращать такие суммы. Однако с проблемой возврата билетов столкнулись также железнодорожные и речные круизные компании.

Отмечается, что легализация ваучеров является общемировой практикой.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.

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