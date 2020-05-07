ЕГЭ-2020 перенесут из-за коронавируса, на когда смещены сроки сдачи

Минпросвещения России может вновь перенести ЕГЭ из-за пандемии коронавируса. Об этом заявил министр просвещения Сергей Кравцов.

Решение по срокам проведения ЕГЭ из-за пандемии коронавируса может быть изменено после 12 мая. Об этом заявил министр просвещения РФ Сергей Кравцов. Министр не исключил перенос единого государственного экзамена на более поздние сроки. Кроме этого, Кравцов заявил о том, что девятиклассников в 2020 году могут аттестовать по текущим оценкам, а основной государственный экзамен (ОГЭ) отменить.

Сроки ЕГЭ-2020, последние новости

Ранее в СМИ писали о том, что ЕГЭ-2020 перенесли из-за пандемии коронавируса. Его планировали начать с 8 июня с экзаменов по географии, литературе, информатике и информационно-коммуникационным технологиям. Ситуация с коронавирусом в стране не улучшилась и это вынуждает власти задуматься о новом перенесении сроков.

«Мы прекрасно понимаем, что зачисление в высшие учебные заведения мы не можем провести без единого государственного экзамена. Пока решение состоит в следующем, что экзамены проводить с 8 июня. Но я не исключаю, что после праздников, после 12 мая, возможно, это решение будет скорректировано, опять же, в зависимости от той ситуации, которая будет»,— сказал господин Кравцов в эфире программы «Диалог» на канале «Россия 24».

Кравцов добавил, что выпускные вечера в российских школах состоятся, когда позволит эпидситуация.

«И, надеюсь, что выпускные тоже, как позволит ситуация, пройдут. Здесь каждый регион принимает те или иные решения»,— сказал министр.

Когда завершиться учебный год в России в 2020 году

Министерство просвещения РФ, напомним, рекомендовало школам завершить учебный год в период с 15 мая до 5 июня. Но окончательное решение — за регионами.

На днях Министерство просвещения Российской Федерации объявило о том, что школьники 1–8-х классов должны закончить учебный процесс до 15–16 мая. Правда, есть один момент — «до 25 мая следует оказать дополнительную поддержку по реализации программ внеурочной деятельности, общеразвивающих и воспитательных программ».

А вот у учеников 10-х классов школьный год окончится или 29, или 30 мая. Выпускные классы, 9 и 11-й, завершат свое обучение 5 июня 2020 года.

Отметим, что московским школьникам итоговые отметки педагоги выставят 15 мая. Начиная с 18-го числа посещение онлайн-уроков для них будет свободным.