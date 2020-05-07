Карта и перечень эндемичных территорий по клещевому вирусному энцефалиту в 2020 году

Официально в Российской Федерации каждый год подтверждается заболевание клещевого энцефалита у двух тысяч наших соотечественников. Безусловно, в этом году информационное пространство среди заболеваний полностью заняла коронавирусная инфекция, однако это вовсе не означает, что другие болезни исчезли и осталась лишь она. Попробуем более подробно разобрать, где наиболее часто происходит заболевание клещевым энцефалитом и есть ли необходимость заранее сделать прививку, а также расскажем об этапах вакцинации.
Перечень эндемичных территорий по клещевому вирусному энцефалиту в 2020 году
Регионы нашей страны, где, согласно официальным данным можно встретить энцефалитных клещей, называют эндемичными по энцефалиту. В нашей стране зачастую данные регионы одни и те же и более подробно с ними вы можете ознакомиться благодаря нижеуказанной карте.
На этой карте наглядно указан не только сам список эндемичных территорий, но и общая картина по всей стране. Ежегодно эту карту перед размещением повторно проверяют представители Роспотребнадзора и размещают на своем сайте в качестве официальных данных.
Эндемичные территории Подмосковья по клещевому энцефалиту 2020
В Подмосковном регионе эндемичными считаются два северных района. Речь идет о Дмитровском и Талдомском. В остальных районах, касательно энцефалита, можно считать, что люди в безопасности. однако это далеко не означает, что все клещи, которые живут там являются безвредными. Действительно, кроме энцефалита, клещи могут разносить такие заболевания как:
- Клещевые риккетсиозы
- Гранулоцитарный анаплазмоз человека
- Моноцитарный эрлихиоз человека
- Иксодовый клещевой боррелиоз
- Лихорадку Ку
- Крымскую геморрагическую лихорадку
- Сибирский клещевой тиф
- Туляремию
- Бабезиозы
Все эти заболевания также довольно опасные. К примеру, заражение боррелиозом случается в четыре раза чаще, нежели энцефалитом. Действительно, два года назад энцефалитом заразилось тысяча семьсот человек, в то время как боррелиозом шесть с половиной тысяч наших соотечественников. Поэтому при планировке выезда на дачу или прочие места отдыха на природе, которые находятся в безопасных для энцефалита районах не стоит пренебрегать защитными средствами против клещей.
Более того, несмотря на тот факт, что некоторые территории считаются безопасными в отношении энцефалитных клещей, укусы от этих паразитов происходит и в таких районах. Дело в том, что клещи могут жить везде, где природные условия для них подходят. Для их выживания достаточно, чтобы была хорошая растительность, влажность примерно восемьдесят процентов и температура воздуха около двадцати градусов тепла. Данные факторы с той или иной погрешностью являются стандартной температурой для всех Подмосковных районов, поэтому и риск укуса клещей есть везде. Более подробно изучить районы Подмосковья и их уровень опасности в отношении укуса энцефалитных клещей можно на нижеуказанной подробной карте.
Где распространен клещевой энцефалит?
Данные клещи наиболее часто находятся в лесах, лесостепях и в зонах умеренного климата. Достоверно известно о нескольких видах паразитов, однако наиболее часто энцефалит могут переносить таежные клещи или европейские лесные клещи. Первые наиболее часто встречаются в азиатской части мира, а вторые в европейском регионе нашего государства.
На текущий момент данное заболевание можно встретить практически в каждом регионе нашей страны, ведь клещи проживают фактически во всех пятидесяти территориальных субъектах России. Наиболее часто укусы клещей происходят в Уральском, Западно-Сибирском, Восточно-Сибирском, Дальне-Восточном регионах, а также в Тверской и Ярославской области. Последние два региона наиболее близко располагаются к столице и столичной области.
Инкубационный период
Инкубационный период с момента заражения и до проявления симптомов этого заболевания происходит на протяжении от десяти дней до двух недель. Более того, инкубационный период может быть более длинным, если у человека сделана прививка от энцефалита, которую делают еще в детском возрасте.
Кроме этого выделяются две стадии данного заражения, а именно:
- Молниеносная, когда начальные симптомы возникают уже в первые двадцать четыре часа. В случае отсутствия предоставления оперативной медицинской помощи, люди быстро впадают в кому и могут погибнуть при параличе центральной нервной системы.
- Затяжная, когда инкубационный период может происходить месяц, а иногда даже превышать тридцать календарных дней.
Первыми симптомами заболевания зачастую спустя неделю после отдыха на природе является проявления головной боли, тошноты, рвоты и повышенной температуры тела, которая достигает сорока градусов. Также человек чувствует слабость. После первых симптомов начинают проявляться паралич, боли в нервных окончаниях, судороги и потеря сознания.
Лечение
Лечение людей, которые заразились клещевым энцефалитом происходит согласно общих принципов, вне зависимости от наличия прививки или применения специфических препаратов, в которых есть противобактериальные антитела.
При острых периодах болезни, даже если она протекает в легкой форме, необходимо, чтобы больной соблюдал постельный режим до того момента, пока не пройдут все симптомы интоксикации. Практически полное обездвиживание, не активная транспортировка приводит к минимальным болевым раздражениям, и, соответственно, улучшает прогнозы выздоровления. Также важно помнить о необходимости рационального питания для заболевшего. Диету возможно назначать в случае выявления нарушения функций в желудке, кишечнике и печени.
Кроме этого в многих больных энцефалитом происходит сбой витаминного баланса и им необходимо много употребление витаминов В и С. Поэтому от трехсот миллиграмм ежедневно стоит вводить аскорбиновую кислоту, которая будет стимулировать функции надпочечников и улучшать функции печени.