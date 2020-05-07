В Турции может быть более 35 тыс. бессимптомных носителей коронавируса

«Почти 30% людей, инфицированных новым коронавирусом в Турции, а это порядка 36 тыс. человек, могут не проявлять симптомов, но все же передавать заболевание другим», — цитирует Кара Hürriyet.

По его словам, большая часть передачи вируса осуществляется бессимптомными носителями, и их число на данный момент пока не установлено. Также не ясно, насколько они способствуют распространению эпидемии. Точно так же неизвестно, как долго эти люди могут быть переносчиками вируса, заявил учёный.

Согласно данным, представленным министром здравоохранения Фахреттином Коджой, общее число случаев заболевания в Турции возросло до 129 тыс. 491, что является самым высоким показателем за пределами Западной Европы или Соединённых Штатов и немного больше, чем в России.

В общей сложности 73 тыс. 285 человек излечились от нового коронавируса. Общее количество тех, кто был проверен на наличие инфекции превысило 1,2 млн.