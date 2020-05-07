Дочь Заворотнюк предстала в новом образе

Дочь актрисы Анастасии Заворотнюк Анна выложила новый пост на странице в социальной сети Instagram.

Девушка опубликовала новое селфи, на котором запечатлена с неброским макияжем и аккуратной прической. Заворотнюк надела белый свитер, оголяющий плечи. Дочь звезды сериала «Моя прекрасная няня» обычно пишет длинные посты, рассказывая поклонникам о переживаниях. В этот раз она ограничилась короткой фразой. Заворотнюк спросила у подписчиков, любят ли они дождь.

Красота девушки покорила фолловеров. Ее пухлые губы, увеличенные филлерами, привлекли внимание подписчиков и удостоились комплиментов.

«Красивая какая, губки просто чудо», — написал один из фолловеров. «Само очарование», – добавила подписчица.

Также комментаторы ответили на вопрос Заворотнюк. Они поделились своими историями.

«Анюта, ну просто прелесть! Да дождь люблю, особенно летний, как в песне Игоря Талькова «Летний дождь», — написала одна из фанаток.

Фолловеры следят за девушкой и активно комментируют ее посты. Они интересуются, как чувствует себя Анастасия Заворотнюк, которая проходит лечение от онкологического заболевания.

Состояние здоровья Анастасии Заворотнюк

Родные звезды сериала «Моя прекрасная няня» Анастасии Заворотнюк опровергли слухи о том, что ее якобы лечат препаратом Кейтруда.

«Мы хотим заявить, что не знакомы с этим препаратом и не можем ни подтвердить, ни опровергнуть какие-либо сведения о нем», — говорится в заявлении на официальной странице в поддержку актрисы в Instagram.

Близкие Заворотнюк также призвали всех пользователей быть осторожными и проверять любую информацию, которая касается тех или иных препаратов, отмечает «Царьград». Они также поблагодарили поклонников Анастасии за поддержку и заверили, что это действительно «очень прибавляет сил».

В этом же посте была опубликована и справка, в которой якобы указан диагноз Заворотнюк. Родные актрисы никак не прокомментировали эту информацию, но фото справки в телеграмме было перечеркнуто красным крестом.

Напомним, официально семья актрисы не подтверждала, что Анастасия больна глиобластомой. Такую информацию распространили СМИ. Ажиотаж вокруг болезни Заворотнюк и множество домыслов многие связывают именно с упорным молчанием ее родственников. Не исключено, что если бы они сделали официальное заявление об этом, в Сети не было такого количества сплетен и домыслов.

Сама Заворотнюк вышла на связь впервые за очень долгое время 3 апреля — в свой день рождения. Она лично поблагодарила супругу певца Стаса Михайлова за поздравления. Накануне «Ридус» сообщил, что муж актрисы Петр Чернышев забрал Анастасию из больницы, и сейчас она находится в подмосковном Крекшино вместе со своей семьей.