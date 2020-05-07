Вопрос о продлении карантина до 1 июня остается открытым

Снимать ограничения, введенные из-за пандемии коронавируса, необходимо в три этапа. Об этом сказала глава Роспотребнадзора Анна Попова на совещании с президентом России Владимиром Путиным.

До какого числа карантин продлили в России

На первом этапе предложено разрешить занятия спортом на улице и прогулки с детьми, возобновить работу объектов торговли и сферы услуг ограниченной площади с соблюдением социальной дистанции.

На втором этапе могут открыть некоторые образовательные учреждения, а также объекты торговли и сферы услуг, но уже большей площадью. Для них будет действовать ограничение по числу одновременно обслуживаемых клиентов.

На третьем этапе начнут работать парки и скверы, гостиницы, предприятия общественного питания, а также объекты торговли неограниченной площади.

С учетом рекомендаций по снятию ограничительных мер и предложений главных санитарных врачей главы регионов смогут принимать конкретные решения. При снятии ограничений Попова призвала обращать внимание на темп прироста заболеваемости, свободное количество коек в больницах и показатель охвата тестирования.

Официальных данных о продлении карантина в России нет. Однако имеются основания говорить о том, что ограничительные меры продлятся вплоть до 31 мая 2020 года.

Распространение коронавируса взято под контроль, он «выдыхается», заявил первый зампредседателя комитета Госдумы по образованию и науке Геннадий Онищенко 6 мая.

Со слов бывшего главы Роспотребнадзора, усиливать режим карантина в России не нужно. Жители страны должны работать, считает Онищенко.

«Вирус сейчас уже выдыхается, — заметил депутат, — потому что во всех странах, где были сильные вспышки, распространение коронавируса уже взяли под контроль и новых стран, которые заявили бы, что ситуация у них вышла из-под контроля, мы не видим».