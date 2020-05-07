Народная певица Надежда Бабкина рискует потерять голос или приобрести измененный в следствии трубки в горле на искусственной вентиляции легких (ИВЛ). Об этом сообщает портал «Комсомольская правда. Санкт-Петербург».

Как себя чувствует Надежда Бабкина сегодня, 07.05.2020

Бабкина больше месяца боролась с двусторонней пневмонией. На протяжении всего этого времени певицу поддерживали родные и близкие, а также звездные коллеги по шоу-бизнесу. Не остались в стороне и поклонники артистки, засыпав ее сообщениями с пожеланиями о выздоровлении. После того, как Надежда Бабкина оказалась дома, она опубликовала обращение, в котором поблагодарила всех неравнодушных.

Как заявила президент фониатров и фонопедов России Екатерина Осипенко, риск потери голоса у Надежды Бабкиной есть. Это связано с обильным кашлем во время КОВИД, а также изменениями в слизистой дыхательных путей. Во все времена, как отмечает Осипенко, длительный кашель негативно влиял на голос музыкантов.

При этом эксперт отметила, что возможный риск потери голоса зависит от степени тяжести болезни пациента, который находился на искусственной вентиляции легких. Екатерина Осипенко предупредила, что трубка ИВЛ в горле может поспособствовать дальнейшему изменению голоса, который может осипнуть. Также голосовой диапазон может уменьшаться,им может стать сложнее управлять.

Как себя чувствует Бабкина на 7 мая

Известная эстрадная певица Надежда Бабкина рассказала, что ситуация с болезнью заставила ее о многом задуматься. По ее словам, теперь она смотрит на свою жизнь другими глазами и планирует многое обдумать.

«У меня ведь никого, кроме сына и его детей, моих внуков, больше нет. У меня папы, мамы нет, дедушек, бабушек тоже нет, нет брата. Есть только я одна … Это какая-то полоса предупредительная. Это знаки. Кто знает, что еще меня впереди ждет. Но я должна подумать. Тщательно подумать», — поделилась размышлениями певица.

Бабкина вспомнила, как через несколько минут после выхода из комы захотела квашенной капусты: «Смотрю на себя, вроде не беременная. И все стало шикарно, когда капусты мне принесли!».

1 мая Надежда Бабкина впервые после выздоровления вышла на связь с поклонниками. Напомним, что у певицы выявили пневмонию, тест на коронавирус дал отрицательный результат.