Озвучены результаты клинических испытаний препарата «Фавипиравир»

Первые результаты клинических исследований противовирусного препарата «Фавипиравир», аналогом которого является «Авиган», для лечения коронавирусной инфекции «обнадеживают и дают надежду, что этот препарат может работать», сказал министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко на онлайн-заседании комитета Госдумы по охране здоровья.

Препарат «Фавипиравир» продолжают тестировать

«Фавипиравир» разработан в Японии для лечения гриппа. Его разработкой занималась Toyama Chemical, которую в 2008 году купила Fujifilm. Препарат с 2014 года продается в Японии под торговым наименованием «Авиган».

Патент на него истек в 2019 году. Дженерик выпустила китайская Zhejiang Hisun Pharmaceutical. А в феврале компания решила начать испытания препарата на эффективность от COVID-19. Исследования показали, что «Фавипиравир» способствует сокращению времени, в течение которого коронавирус остается в организме пациентов, снижению температуры, улучшению состояния пораженных легких.

Япония бесплатно поставит «Авиган» в 43 страны на безвозмездной основе для клинических исследований эффективности от коронавирусной инфекции, сообщил 1 мая министр иностранных дел страны Тосимицу Мотэги. Сама Япония планирует утроить запас favipiravir до объема, достаточного для лечения 2 млн человек.

В России «Фавипиравир»: можно купить или нет

В России КИ favipiravir ведет российский партнер Fujifilm «Р-Фарм» и компания «Кромис» — совместное предприятие «ХимРара» и Российского фонда прямых инвестиций.

Препарат Авиган отсутствует в свободном доступе в России. По этой причине приобрести его в аптечной сети, как с рецептом, так и без, не получится.

Инструкция по применению «Авигана»

Действующее вещество: фавипиравир (200 мг).

Производится Авиган в форме таблеток.

Применяют Авиган при вспышках гриппа (когда другие противовирусные средства неэффективны или недостаточно эффективны).