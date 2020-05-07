Какие органы, кроме сердца, поражает высокое артериальное давление

Высокое артериальное давление поражает не только сердце. У него есть и другие органы-мишени. О них рассказала врач-кардиолог, ординатор РНИМУ им. Н. И. Пирогова Анна Мякина.

Зачем вообще следить за артериальным давлением? Так думает едва ли не половина молодых людей, организм которых еще не подвержен серьезным болезням, здоровье не подводит и физические нагрузки даются легко и просто.

Между тем измерять артериальное давление необходимо с юных лет, ведь человек может даже не ощущать этого, чего не скажешь о других органах.

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«Первый орган-мишень — это сердце. Под действием высокого кровяного давления возникает гипертрофия миокарда левого желудочка (утолщение его мышечной стенки), а также развивается диастолическая дисфункция (нарушение расслабления миокарда). Это уже может привести к сердечной недостаточности, которая проявляется одышкой, утомляемостью, отеками ног», — поведала Анна Мякина.

Артериальная гипертензия также приводит к нарушению здоровья сосудов. В частности, при высоком давлении сосуды перестают быть эластичными и становятся жесткими.

Это приводит к увеличению разрыва показаний между верхним систолическим и нижним диастолическим давлением более 40 мм рт ст. Врач рекомендует, чтобы не пропустить атеросклероз, а также для оценки поражения сосудов, пройти УЗИ сонных артерий.

Еще одним органом-мишенью высокого давления являются почки, поскольку снижается их функция.⠀

«Поэтому всем пациентам определяют уровень креатинина в крови и рассчитывают скорость клубочковой фильтрации (СКФ). Кроме того выявляют микроальбуминурию — выделение белка альбумина с мочой (более 30 мг/г)», — объяснила кардиолог.

Под прицелом и глаза. При высоком давлении поражается сетчатка. Возможны кровоизлияния, отек сосков зрительного нерва.

Страдает и головной мозг, говорит Мякина. Когнитивные нарушения в пожилом и старческом возрасте отчасти могут быть вызваны именно высоким атериальным давлением. Кроме того, повышается риск кровоизлияний в мозг, напомнила она.

Поэтому врач советует контролировать высокое давление всем без исключения. Даже тем людям, которым, как они думают, оно не мешает нормально жить и работать.

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