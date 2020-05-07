Еще один пассажир злополучного рейса Москвы Горно-Алтайск оказался заражен коронавирусом

В Республике Алтай 6 мая был выявлен новый случай заражения коронавирусной инфекцией. Об этом пишет оперативный штаб региона в своем Telegram-канале. Как уточняют местные СМИ, зараженный мужчина оказался одним из пассажиров все того же «вирусного» авиарейса из Москвы, прибывшего 3 мая.

Коронавирус подтвердился у 43-летнего жителя города Горно-Алтайска, прибывшего из другого региона в минувшее воскресенье вместе с супругой, у которой вирус был выявлен ранее, 4 мая. Таким образом, в регионе лабораторно подтвержден 41 случай заболевания, в том числе 13 – в Горно-Алтайске, 10 – в Турочакском районе, семь – в Онгудайском районе, шесть – Усть-Коксинском районе, три – в Шебалинском районе, два – в Майминском районе. Четыре человека уже выздоровели и были выписаны. На текущий момент в РА лабораторно обследовано 10 359 человек, на карантине остаются 452 человека.

Упомянем, что уже у пятерых пассажиров авиарейса, прибывшего из Москвы, был подтвержден коронавирус. 3 мая сразу после прибытия один из пассажиров – 21-летний житель Горно-Алтайска – пожаловался медикам на плохое самочувствие, потерю обоняния, боли в груди при дыхании, повышение температуры тела. Симптомы на тот момент наблюдались у него уже четыре дня, в его анамнезе — контакт с больным COVID-19. Анализ показал наличие у него коронавируса. Всего этим рейсом прибыли 44 пассажира, все они были отправлены на карантин, началось их поголовное исследование. Спустя всего пару дней коронавирус был выявлен у женщины, а затем – у молодого человека и девушки.