«Брать или не брать»: Шура привел домой взрослую свинью

Певец Шура привел домой настоящую взрослую свинью и попросил подписчиков своей страницы в Instagram решить, оставлять животное или нет. В комментариях мнения разделились – некоторые фанаты посоветовали передать питомца тем, кто сможет за ним ухаживать.

Артист также обнародовал ролик, на котором кормит свинью яблоками. На видео Шура заявил, что не может определиться с дальнейшей судьбой животного, успев подружиться с ним. Свинья на протяжении всего видео бегала вокруг певца и постоянно хрюкала.

В комментариях многие отметили, что свинья – не собака или кот, из-за чего за ней нужно по-особенному ухаживать. Фанаты также указали на размер питомца, не предназначенного для жизни в доме. Сам Шура не стал отвечать на комментарии поклонников и не рассказал о своем решении по поводу дальнейшей судьбы свиньи.