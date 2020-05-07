Родственники российского миллиардера рассказали о его опасениях перед суицидом

Дмитрий БосовФото: Григорий Сысоев / РИА Новости

Родственники покончившего с собой российского миллиардера, совладельца компаний «Сибантрацит» и «Востокуголь» Дмитрия Босова рассказали о его странностях незадолго до суицида. Об этом сообщает издание «Московский Комсомолец»

Так, в последнее время он постоянно носил с собой наградной пистолет. Как пишет издание, отчасти это было связано с пандемией коронавируса. По словам его родных, миллиардер боялся роста криминала и допускал, что ему придется отстреливаться от преступников.

Кроме того, сообщается, что в последнее время у Босова появились финансовые проблемы, он не выполнил некие обязательства перед крупными игроками рынка.

Тело бизнесмена обнаружили его супруга и охранник в фитнес-зале загородного дома в подмосковном поселке Усово. По камерам наблюдения они отследили, что мужчина зашел в зал и долго не выходил оттуда. Наградной от МВД Абхазии пистолет Glock 19 gen 4, который Босов перед смертью носил с собой, был найден рядом с его телом. Семья бизнесмена заявила, что он никогда не говорил о самоубийстве.

За последнее время Босов столкнулся с двумя судебными исками, в которых фигурировал как ответчик. Один подал бывший партнер по российскому бизнесу, второй — бывший топ-менеджер американской компании по легальному производству марихуаны Genius Fund Group, в которую миллиардер инвестировал в 2018 году.