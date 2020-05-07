Штраф за отсутствие маски во время коронавируса в Подмосковье

В Подмосковье с 12 мая тем, кто без маски вышел в магазин, аптеку, на работу или воспользовался общественным транспортом, грозит штраф. Такое распоряжение подписал накануне губернатор региона Андрей Воробьев. Следить за соблюдением режима будут полиция и ГИБДД.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ввел в области обязательный масочный режим. На этот шаг губернатор пошел по предписанию главного санитарного врача. С 1 по 11 мая ограничение в регионе носит рекомендательный характер, а с 12 мая ношение масок в регионе становится обязательным. Средства защиты Андрей Воробьев рекомендовал надевать сразу после выхода из дома и носить их «везде, где человек соприкасается с другими». Ношение масок станет обязательным при посещении магазинов, аптек, общественного транспорта, такси, мест работы и больниц.

*Читайте все самые свежие новости, советы и мнения экспертов про коронавирус COVID-19 по этой ссылке https://pronedra.ru/tags/koronavirusy.

В Подмосковье введен масочный режим, штраф за отсутствие маски

С 12 мая за отсутствие индивидуальных средств защиты жителей Подмосковья начнут штрафовать. Если у гражданина не будет маски в период со 2 по 11 мая, штрафовать его не будут. Правда, вежливо попросят соблюдать рекомендации медиков и врачей.

«За нарушение этого правила граждане могут получить штраф в соответствии с подмосковным КоАП, согласно которому нарушителей режима повышенной готовности в регионе ожидает штраф в размере 4 тысяч рублей«, — говорится в официальном сообщении властей региона.

Контролировать обязательное использование масок и респираторов будут сотрудники полиции, ГИБДД и других правоохранительных и надзорных органов.

Ситуация с коронавирусом в России на сегодня, 7 мая

За последние сутки в Российской Федерации было зафиксировано 10 559 случаев заболевания коронавирусом в 82 регионах. В общей сложности по стране было проведено более 4,6 млн тестов на выявление вируса.

На сегодня, 7 мая, в России официально объявлено о 165 929 случаях заболевания коронавирусом. Смогли справиться с опасной инфекцией 21 327 человек. От осложнений по всей стране скончалось 1537 россиян. По количеству случаев заболевания коронавирусом лидирует Москва — в российской столице зафиксировано 85 973 случаев COVID-19.

За столицей следует Московская область (16 590), Санкт-Петербург (5884), Нижегородская область (3298), Республика Дагестан (2267), Мурманская область (2237), Краснодарский край (1534), Тульская область (1445), Ростовская область (1434) и Калужская область (1407).

Больше всего умерших от коронавирусной инфекции числиться в Москве — 866 человек, Московской области (141 человек), Санкт-Петербурге (40 человек), Республике Ингушетия (27 человек), Краснодарском крае (21 человек) и Ставропольском крае (20 человек).

*Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф