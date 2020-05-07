Пролет авиации на день Победы в 2020 году состоится в назначенное время

Владимир Путин во время общения с прессой 28 апреля сообщил, что в честь Дня Победы 9 мая в столице состоится воздушный военный парад. Остальные сухопутные мероприятия, которые в течение долгого времени планировались в Москве, были отменены. При этом все они обязательно состоятся, когда эпидемиологическая ситуация в стране будет признана безопасной. Тогда Красная площадь примет грандиозный парад, посвященный юбилейной годовщине с момента победы над фашизмом.

Пролет авиации на день Победы в 2020 году

Согласно планам властей, над Красной площадью в День Победы будут курсировать 75 единиц военной техники. Количество летательных аппаратов подобрано в соответствии с количеством лет, прошедших с момента победы в войне. Первой над москвичами пролетит вертолетная группа. В ее составе окажутся четыре Ми-8, перед которыми пролетит Ми-26, который возглавит группу. Вслед за ними отправится вторая пятерка геликоптеров, среди которых будут Ми-28Н, Ми-35 и Ка-52.

На втором этапе парада над Москвой пронесется стратегический ракетоносец Ту-160, который будет лететь в соседстве с четырьмя бомбардировщиками Ту-22М3. Вслед за ними над главной площадью страны окажутся русские «Медведи» — несколько стратегических бомбардировщиков модели Ту-95МС. Покрасуются в столичном небе и представители военно-транспортной авиации Ил-76. Среди интересных экспонатов отметим группу бомбардировщиков Су-24, заправщиков Ил-78, а также ряд современных истребителей, в числе которых МиТ-29, Су-57 и прочих.

Завершение парада будет красочным и повысит патриотическую нотку. Шесть штурмовиков Су-25 окрасят московское небо в цвета российского флага, выпустив специальный цветной дым. Граждане Российской Федерации смогут понаблюдать за мастерством представителей пилотажных групп «Стрижи» и «Русские витязи», которые покажут мастер-класс управления машинами МиГ-29 и Су-30СМ. В завершение мы увидим яркую геометрическую фигуру в виде треугольника, которую в небе образуют десять боевых машин, выпущенных конструкторским бюро Сухого. В составе группы будут модели 35С, 34 и 30СМ.

Многие военные эксперты и граждане, интересующиеся новинками российского оборонпрома, ожидают важного события во время парада. Они предполагают, что во время парада будут продемонстрированы возможности новейшего истребителя Су-57. Пока власти никак не комментируют эту возможность. Тем более, точной информации о том, в каком порядке будут лететь техника, до сих пор нет, как не известен и полный состав авиагрупп. В ближайшее время такие сведения будут опубликованы.

Как во время тренировочных полетов, так и непосредственно в процессе проведения воздушного парада, самолеты будут взлетать с ряда российских аэродромов. По этой причине в праздничный день воздушные судна будут передвигаться в соответствии с заранее утвержденным графиком. Полеты будут проводиться на специально выделенных высотах и в конкретных районах. Там летательные аппараты выстроятся в парадный строй. С этой непростой задачей будут справляться лучшие пилоты российской военной авиации. Асам нельзя допускать даже задержек в несколько секунд, ведь это приведет к аварийно опасным ситуациям. Пять лет назад генерал армии Виктор Бондарев, возглавлявший тогда военно-воздушные силы, находился на борту стратегического бомбардировщика, с которого управлял надземной частью парада.

В каком месте собирается колонна, маршрут

Первый боевой летательный аппарат появится в московском небе в 10 утра. Все самолеты будут взлетать с восьми аэродромов и лишь в назначенном месте в условное время соберутся для формирования парадного строя. С точностью до секунд определено время нахождения в воздухе и осуществления маневров. по этой причине право участия в параде предоставлено исключительно летчикам-асам, элите российской авиации. В их мастерстве можно не сомневаться.

Где посмотреть

Трансляция воздушного Парада Победы над Москвой 9 мая 2020 года можно будет посмотреть по телевизору или в Интернете. Ряд веб-ресурсов проведут онлайн-трансляцию авиашоу. При этом за репетицией мероприятия москвичи смогут наблюдать, находясь на балконах своих домов. Организаторы обещают хороший угол обзора для жителей Ленинградского шоссе. Также действо будет хорошо просматриваться из Парков Дружбы и Горького, Петровского парка и Речного вокзала. За полетами можно будет наблюдать и с Воробьевых гор. Самолеты опустятся до высоты 150-1400 метров при средней скорости в 200-500 километров в час. Все будет зависеть от характеристик и возможностей летательных аппаратов, а также с учетом соответствия правил безопасности.

Минобороны запустило интерактивную карту пролетов авиации в День Победы

На сайте Министерства обороны РФ уже появилась интерактивная карта полетов в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне. На веб-ресурсе указано количество и порядок пролетов авиатехники над столичной Красной площадью. Кроме этого, там присутствует подробное описание участников авиационных парадов в российских регионах.

Воздушный парад запланирован на 9 мая. Он состоится в 47 городах страны, а также далеко за ее пределами. К идее присоединились власти Таджикистана и Армении. Даже на авиабазе Хмеймим в Сирии пройдет мини-версия торжественного мероприятия. В социальных сетях уже появилась фотография, на которой боевые летательные аппараты выстроились в символическую цифру «75» во время репетиции воздушной части парада Победы.