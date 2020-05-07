Парад Победы в 2020 году, как будет проходить в Москве

В этом году России празднует 75-ю годовщину Победы в Великой Отечественной Войне. В честь этого в стране должно было пройти много различных торжественных мероприятий. Однако пандемия, которая продолжает бушевать по всей планете, внесла серьезные коррективы в планировании праздник.

В 2020 году мир столкнулся с масштабной проблемой — распространением коронавируса, которая охватила все страны и континенты. Чтобы противостоять инфекции, государствам пришлось пойти на серьезные меры: введение режима самоизоляции, а где-то и полного карантина, остановки работы ряда организаций и отмену массовых мероприятий. Парад Победы в 2020 году тоже решено было перенести.

Президент Владимир Путин заверил, что юбилейное шествие обязательно состоится, но позже, когда это позволит эпидемиологическая обстановка. Но, торжественный парад не отменен — он просто пройдет в воздухе.

Парад в честь 75-летия пройдет в воздухе

Из-за вспышки коронавируса военная техника не пройдет по Красной площади в 75-летнюю годовщину победы в ВОВ. «Бессмертный полк» так же не сможет чеканить шаг по городам, — он уйдет в онлайн. Однако над десятками городов России пролетит военная авиация.

Карантин из-за эпидемии Covid-19 ударил по планам широкого празднования юбилейной даты. Президент Владимир Путин на заседании Совбеза 16 апреля объявил об отмене парада в День победы — центрального события праздника 9 мая (с 1995 года парад проводился на Красной площади ежегодно). Правда, отмененной оказалась только наземная часть.

«9 мая в небе России в парадном строю, отдавая честь героям, пройдет авиационная техника, современные боевые самолеты и вертолеты. А вечером в центрах городов обязательно будет традиционный праздничный салют «, — сказал 28 апреля Владимир Путин.

Воздушный парад в 2020 году пройдет в десятках городов России и станет самым масштабным за всю постсоветскую историю страны. Всего в небо 9 мая поднимутся около 660 самолетов и вертолетов, следует из официальных сообщений минобороны. Это одна шестая часть авиации ВКС страны, что сделает авиапарады крупнейшими в истории страны.

Коронавирусная инфекция в России, сколько инфицированных на сейчас

Телеведущий и гендиректор МИА «Россия сегодня» Дмитрий Киселев оценил динамику заболеваемости коронавирусом в России.

«Ни о каком выходе на плато не может быть и речи. Плато — все еще мечта. Если будем прибавлять с той же скоростью, как и сейчас, к воскресенью перевалим за 200 тысяч. Своим поведением не заслужили плато, а значит — и послабления ограничений. Надо жестче, иначе станем терять все больше врачей, и волна захлестнет с той же скоростью», — написал Киселев в своем телеграм-канале.

В России на четверг, 7 мая, официально объявлено о 165 929 случаях заболевания коронавирусом. 21 327 россиян уже выздоровели, к сожалению, 1537 пациентов скончалось. К этому дню по всей территории российского государства было проведено более 4,6 млн тестов на выявление инфекции.

Больше всего коронавирусная инфекция разгулялась в Москве. На сейчас в российской столице числиться 85 973 зараженных человек. Далее идет Московская область (16 590 человек), Санкт-Петербург (5884 человек), Нижегородская область (3298 человек), Республика Дагестан (2267 человек), Мурманская область (2237 человек), Краснодарский край (1534 человек), Тульская область (1445 человек), Ростовская область (1434 человек) и Калужская область (1407 человек).

Больше всего умерших зафиксировано в Москве (866), Московской области (141), Санкт-Петербурге (40), Республике Ингушетия (27), Краснодарском крае (21) и Ставропольском крае (20).

Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф