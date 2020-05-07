Военные расходы Турции за последнее десятилетие увеличились на 86%

Турция занимает 16-е место в рейтинге военных расходов за 2019 год с долей 1,1%, отмечает Duvar.

Надо сказать, что военные расходы страны в 2019 году достигли 2,7% от валового внутреннего продукта (ВВП), тогда как в 2010 году этот показатель приравнивался к 2,35%.

В отчете отмечается, что военные расходы во всём мире в 2019 году достигли 1,9 трлн долларов, что свидетельствует об увеличение на 3,6% с 2018 года и самом большом ежегодном росте расходов с 2010 года. Следует отметить, что больше всего в 2019 году на эту сферу потратили Соединенные Штаты с долей 38%.

Вместе с тем у Китая и Индии в 2019 году, соответственно, были зафиксированы вторые и третьи по величине военные расходы в мире. Далее место в списке занимают Россия и Саудовская Аравия.

Кроме того, согласно докладу, Германия возглавила список стран в Европе по объёму военных расходов в Европе, которые в 2019 году составили 49,3 млрд долларов, что на 10% больше, чем в предыдущем году.