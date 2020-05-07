Лесопарковые зоны в Москве закрыты или нет в мае во время карантина 2020 года

Евгений Данчиков (министр правительства Москвы, занимает должность начальника главного контрольного управления столицы) озвучил важную информацию, которая касается посещения лесопарковых зон города. Сообщается, что в Москве начинают работать определенные запреты в период майских праздников.

Журналисты разбирались, получится ли жителям столицы погулять в лесопарковых зонах в мае. Дополнительно в материале сообщается, как в столице планируют бороться с нарушителями карантинного режима.

Можно ли ходить гулять в лесопарковые зоны в Москве в мае?

30 апреля 2020 года Евгений Данчиков отметил, что входы во все парки, а также особо охраняемые природные территории столицы будут закрыты на майские праздники. Некоторые объекты уже перестали функционировать и войти в них нельзя, потому что здесь установлены специальные ограждения. Зоны отдыха, не оборудованные забором, жители Москвы также не смогут посещать в мае 2020 года.

Евгений Данчиков, анонсируя информацию про закрытие парков, отметил, что некоторые группы населения вышеупомянутый запрет игнорируют, и в их планах – проведение майских праздников не на территории дома. Именно поэтому принято решение об усилении патрулирования парков.

Данчиков подчеркнул, что «зеленые зоны», а также парки, наблюдаемые в городе, закрыты для посещения, чтобы оградить людей от инфекций. Он также напоминает, что Сергеем Собяниным, мэром столицы, подписан документ, благодаря которому из дома можно выходить только в случае крайней необходимости. Конкретно речь идёт про:

посещение ближайшего магазина; поход в аптеку; вынос мусора; выгул собаки; перемещение к месту работы.

29 апреля 2020 года было принято решение, благодаря которому в Москве продлили ранее введенный режим самоизоляции до 11 мая.

Где можно погулять с детьми во время карантина из-за коронавируса в 2020 году?

Представители Роспотребнадзора ранее сообщали, какие места можно использовать для прогулок с детьми во время карантина. Конкретно речь идёт про:

собственные приусадебные участки; площадки, находящиеся в индивидуальном пользовании.

Дружинники, сотрудники полиции, а также Росгвардии, контролируют, как москвичи реагируют на ограничения. В «зеленых зонах», а также на улицах планируется озвучивать объявление о необходимости соблюдения режима самоизоляции.

Дополнительно подчеркивается, что нарушителей могут привлечь к административной ответственности. На месте штрафы не оплачивают: сотрудники полиции составляют протоколы. Они также имеют право задержать нарушителя в том случае, если он будет некорректно себя вести по отношению к сотрудникам правоохранительных органов.