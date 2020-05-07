В Москве скончались еще 39 пациентов с коронавирусом

В Москве скончались еще 39 человек с коронавирусом, количество умерших увеличилось с 866 до 905, сообщили в оперштабе по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в Москве.

«В Москве скончались 39 пациентов с подтвержденной пневмонией и положительным результатом на коронавирус», — подчеркнули в штабе.

За последние сутки в России выявлены 10 559 заболевших новой коронавирусной инфекцией в 82 регионах. Всего в стране выявлены 165 929 заболевших в 85 регионах, а число выздоровевших пациентов увеличилось до 21 327 человек (плюс 1 462 за сутки).

За минувшие сутки в РТ зарегистрировали 102 новых случая заражения COVID-19, общее число достигло 1 310. Выздоровели 184 человека (плюс 20 за сутки), четверо скончались. В стационарах находятся 395 человек, из них четверо подключены к аппаратам ИВЛ.