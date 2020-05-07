ЦБ оценил потери ВВП от нерабочего месяца

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Здание Центрального банка России на Неглинной улице в Москве, март 2018 года
Артем Сизов/«Газета.Ru»
Нерабочий месяц может вычесть из годового ВВП России от 1,5 до 2%, говорится в докладе Банка России о денежно-кредитной политике.
«По оценкам Банка России, сам по себе один полный нерабочий месяц может вычесть из годового ВВП от 1,5 до 2,0% (или от 4,5 до 6% из ВВП соответствующего квартала)», — отмечается в докладе.
В ЦБ при этом отметили, что меры правительства и ЦБ будут способны компенсировать часть потерь населения и бизнеса.
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