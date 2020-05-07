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Eric Gay/AP

</p> <p><img class="aligncenter" src="https://img.gazeta.ru/files3/411/13051411/AP_20105017218669-pic905-895x505-94116.jpg" alt="Нефть марки Urals подорожала почти на $4,6" /></p> <p>

Цена российской нефти марки Urals выросла на $4,59 за баррель. Об этом сообщает международное агентство Argus.

Так, стоимость этой марки нефти достигла максимального уровня с середины марта — $24,68.

«Цена на партии Urals объемом по 80 тысяч тонн в Средиземноморье в абсолютном выражении во вторник также выросла на 4,59 доллара за баррель, до 25,33 доллара за баррель», — говорится в сообщении.

В четверг, 9 апреля, прошла онлайн-встреча представителей стран ОПЕК+, в ходе которой обсуждалась стабилизация нефтяного рынка. Участникам встречи не удалось прийти к общему соглашению, так как Мексика отказалась от предложенных условий. 12 апреля страны ОПЕК+ договорились на май-июнь снизить нефтедобычу на 9,7 млн баррелей в сутки.

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