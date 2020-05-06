Роспотребнадзор просит ввести Алтайском крае масочный режим из-за шашлычного настроения граждан Первомай

Специалисты Управления Роспотребнадзора по Алтайскому краю подготовили предложения по введению в регионе обязательного масочного режима по примеру других субъектов РФ. Об этом 6 мая в ходе онлайн-конференции заявила замруководителя алтайского Роспотребнадзора Ульяна Калинина. Как пояснила чиновница, к таким действиям ведомство подтолкнула безответственность граждан, которые в первомайские праздники устраивали массовые гуляния и готовили шашлык. Присутствующий на встрече министр здравоохранения края Дмитрий Попов в свою очередь рассказал подробности летальных случаев зараженных вирусом пациентов, подчеркнув, что основным заболеванием патологоанатомы признали у них именно COVID-19.

Как пояснила Ульяна Калинина, обязательный масочный режим в местах массового скопления людей, при передвижении общественным транспортом или на такси может быть введен в региона уже в ближайшее время. Роспотребнадзором были подготовлены соответствующие предложения, которые уже направлены в оперштаб. Решение будет принято властями на днях. По словам чиновницы, безответственное поведение людей в пятидневные праздничные выходные показало, что говорить о их сознательности не приходится, поэтому власти вынуждены были пойти на крайние меры. «Так называемое «шашлычное настроение» может пагубно отразиться на развитии эпидемиологической ситуации. Последствия таких действий со стороны граждан можно будет увидеть уже в ближайшее время», — предупредила Калинина.

Так, согласно информации ГУ МВД по Алтайскому краю, с 1 по 5 мая 2020 года сотрудники органов внутренних дел составили 113 материалов в отношении нарушителей режима самоизоляции по ст 20.6.1 КоАП РФ (невыполнение правил поведения при чрезвычайной ситуации или угрозе ее возникновения) и восемь материалов по ч.2 ст. 6.3 КоАП РФ (нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения). «Конечно, количество граждан, которых останавливали сотрудники органов внутренних дел на улицах городов и сел Алтайского края, гораздо больше. Напоминаем о том, что во многих случаях сотрудники полиции применяют предупредительные меры: предупреждают, разъясняют и настоятельно рекомендуют как можно быстрее вернуться домой», — сообщили в главке полиции.

Между тем министр здравоохранения Алтайского края Дмитрий Попов более детально рассказал о трех летальных случаях заболевания, зафиксированных в регионе. По его словам, все три пациента страдали тяжелыми хроническими заболеваниями, течение которых после заражения коронавирусом всерьез усугубилось. В последнем случае скончавшаяся женщина страдала сахарным диабетом. Врачи более двух недель боролись за ее жизнь, однако победить болезнь не удалось. После смерти трех зараженных жителей края была создана специальная комиссия, куда вошли врачи-пульмонологи, патологанатомы и другие специалисты. Коллективно они пришли к выводу, что основным заболеванием, приведшим к смерти, все же стоит признать вирус COVID-19, который привел к значительному ухудшению и без того тяжелых хронических заболеваний. «Болезни протекали крайне агрессивно, поэтому врачи, хоть и делали все возможное, не смогли с ними справиться», — заявил Попов.

Ульяна Калинина в свою очередь добавила, как должны быть организованы похороны тех, кто умер от коронавируса. По ее словам, установлен определенный регламент, согласно которому, при захоронении предпочтительна кремация. Однако в случае отказа родственников обряд разрешается проводить в привычном порядке на обычных кладбищах. В то же время она подчеркнула, что присутствовать на прощании должно минимальное количество родственников, а гроб с покойным должен быть закрыт, чтобы исключить контакт и возможное заражение.

Чиновники также ответили на вопрос журналистов относительно вахтовиков, которые должны вернуться с месторождения в Якутии, где обнаружен массовый очаг заражения. Примерная дата прибытия рабочих — 10 мая, однако сроки могут корректироваться. Представители власти заявили, что в край вернутся только клинически здоровые вахтовики. Для них предполагается развернуть сортировочный пункт на базе госпиталя в Новоалтайске. Там каждому из рабочих будет проведен осмотр, взят повторный мазок. При отсутствии признаков заболевания и отрицательном анализе их направят в обсерватор. На данный момент в отдельно стоящем корпусе санатория «Сосновый бор» развернуто минимум 120 мест, всего же в обсерваторе более 300 коек. Если же анализ даст положительный результат, прибывших будут лечить по всем принятым ранее стандартам.

У главы алтайского Минздрава также поинтересовались, связан ли переход на амбулаторное наблюдение зараженных инфекцией, у которые болезнь протекает без симптомов, с дефицитом коечных мест в крае. Дмитрий Попов заверил, что число коек в госпиталях региона на сегодняшний день почти в три раза превышает количество больных. Однако такое решение пришлось принять ввиду особенных случаев, когда человек не может находиться в стационаре и при этом у него нет респираторных признаков болезни. Он отметил, что амбулаторный центр ни в коем случае не подменяет участкового врача, а, скорее, дополняет его помощь. В центре есть возможность видеозвонка, с пациента берется расписка, что он обязан выходить на обратную связь независимо от времени суток, чтобы удостовериться, что он на месте. Если врач заметит ухудшение его состояния, он может вызвать «скорую помощь» или немедленно госпитализировать такого пациента.

Напоследок Дмитрий Попов ответил и на не самый удобный вопрос относительно того, какую ответственность могут понести управленцы в сфере алтайского здравоохранения в случае признания их работы неэффективной в период пандемии. Попов осторожно отметил, что говорить об этом пока рано. По его словам, работу подведомственных ему кадров и его собственную можно будет оценить по истечении времени. Пока он же он видит, что специалисты справляются с поставленными задачами довольно эффективно.