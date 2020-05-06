Лавров обсудил с главой МИД Британии борьбу с COVID-19

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Сергей Лавров
РИА «Новости»
Глава МИД России Сергей Лавров обсудил с главой МИД Великобритании Домиником Раабом борьбу с распространением коронавируса. Об этом говорится в сообщении МИД России.
Главы внешнеполитических ведомств обменялись поздравлениями по поводу приближающейся 75-й годовщиной Победы во Второй мировой войне.
Стороны подчеркнули необходимость использования опыта союзничества в мобилизации усилий мирового сообщества по борьбе с коронавирусной инфекцией.
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