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Сергей Лавров

РИА «Новости»

</p> </p> <p><img class="aligncenter" src="https://img.gazeta.ru/files3/697/13062697/RIAN_6226057.HR-pic905-895x505-71943.jpg" alt="Лавров обсудил с главой МИД Британии борьбу с COVID-19" /></p> <p>

Глава МИД России Сергей Лавров обсудил с главой МИД Великобритании Домиником Раабом борьбу с распространением коронавируса. Об этом говорится в сообщении МИД России.

Главы внешнеполитических ведомств обменялись поздравлениями по поводу приближающейся 75-й годовщиной Победы во Второй мировой войне.

Стороны подчеркнули необходимость использования опыта союзничества в мобилизации усилий мирового сообщества по борьбе с коронавирусной инфекцией.

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