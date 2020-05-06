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РИА «Новости»

</p> <p><img class="aligncenter" src="https://img.gazeta.ru/files3/321/12685321/RIAN_5942177.HR-pic905-895x505-53143.jpg" alt="Мадуро назвал Трампа организатором вторжения наемников в Венесуэлу" /></p> <p>

Президент Венесуэлы Николас Мадуро обвинил президента США Дональда Трампа в организации вторжения наемников в эту латиноамериканскую страну. Об этом сообщает Twitter канала VTV.

В эфире телеканала лидер республики показал контракт на вторжение в Венесуэлу по приказу главы США.

По словам Мадуро, именно Трамп является «прямым организатором этого вторжения».

3 мая глава венесуэльского МВД Нестор Ревероль сообщил, что власти предотвратили морское вторжение колумбийских боевиков. Мадуро заявил, что целью вторжения было его убийство. По словам президента Венесуэлы, среди задержанных участников вооруженного морского нападения — двое американцев, которых он назвал сотрудниками личной охраны президента США.

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