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</p> <p><img class="aligncenter" src="https://img.gazeta.ru/files3/559/13074559/m02006112700393-pic905-895x505-49439.jpg" alt="Прибалтики не останется: в Совфеде описали войну России и США" /></p> <p>

В Москве предупредили, что участие стратегических бомбардировщиков США в учениях в Эстонии может угрожать безопасности, прежде всего, самой Прибалтики. Если начнется война между Россией и США, союзники, предоставившие США место для размещения ракет и аэродромы для базирования, будут расцениваться Москвой как первоочередные мишени.

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Участие стратегических бомбардировщиков США в учениях в Эстонии может угрожать безопасности, прежде всего, самой Прибалтики, подчеркнул первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров.

По его словам, если начнется война между Россией и США, союзники, которые готовы предоставить американским военным свою территорию для размещения ракет, аэродромы для базирования и заправки самолетов, будут расцениваться Москвой как первоочередные мишени, передает ФАН.

«Такие объекты берутся на карандаш и в случае обострения ситуации от них ничего не останется. Я не знаю, почему эти страны так желают того, чтобы кто-то над ними стоял. Сначала они были под зонтиком Советского Союза, сейчас им очень хочется быть под зонтиком Соединенных Штатов», — пояснил сенатор.

При этом он указал, что Прибалтике никто не угрожает, и от чего готовится защищаться Таллин – совершенно непонятно.

«Разве нельзя просто жить совершенно спокойно? Никто же на них не нападает, никто не ущемляет. Чего они боятся? Если бы Россия хотела эти территории вернуть, она бы давно это сделала, но мы же их добровольно отпустили. А сейчас они изобретают нового врага в лице России, но это даже не наивно, это несерьезно», — подытожил парламентарий.

Накануне министр обороны Эстонии Юри Луйк отметил, что для НАТО в целом и Прибалтийского региона в частности участие в маневрах американских сверхзвуковых стратегических бомбардировщиков Rockwell International B-1 Lancer — важный знак того, что американцы серьезно относятся к своей роли по защите стран Балтии.

«Особо важным считаю то, что стратегические бомбардировщики отрабатывают свои задачи, участвуя в наших учениях «Весенний шторм», — признался военный.

Два самолета B-1 Lancer прибыли в Эстонию с базы ВВС США Эллсуорт (Южная Дакота), проведя в полете 24 часа (с дозаправкой в воздухе). На центральном полигоне Сил обороны Эстонии учебное бомбометание проводилось в координации с подразделениями войск Великобритании и Дании.

В прошлом месяце стало известно, что Европейское командование ВС США (EUCOM) было вынуждено резко сократить масштаб и размах учений Defender Europe 2020.

Мероприятия боевой и оперативной подготовки в Европе были свернуты из-за вспышки коронавируса. Все перемещения личного состава, вооружения, военной и специальной техники (ВВСТ) из США в Европу были приостановлены.

Всего в маневрах Defender 2020 предполагалось задействовать около 37 тыс. военнослужащих из 19 стран. От планов провести стратегическую оборонительную операцию на континентальном театре военных действий в связи с вторжением с Востока не осталось практически ничего.

При этом чуть ранее глава Минобороны США Марк Эспер заявлял, что учения Defender Europe 2020 будут проведены в Европе, чтобы призвать Россию «изменить ее плохое поведение».

Министр рассказал, что для этого свыше 20 тысяч солдат США прибыли в Европу. По его словам, главной целью мероприятий является попытка достучаться до России и призвать ее «изменить поведение».

Кроме того, в Европейском командовании США заявили о приверженности страны поддержке НАТО и защите Европы.

Военные аналитики сравнивали эти маневры с учениями REFORGER эпохи холодной войны в Европе.

Они имитировали развертывание войск, сил и средств Североатлантического альянса в Западной Германии в случае конфликта с Советским Союзом.

В этом году планировалось провести мероприятия по отражению вторжения гипотетического противника, обладающего примерно равными оперативными и боевыми возможностями с блоком НАТО.

В марте нынешнего года министры обороны Эстонии и США в ходе переговоров в Вашингтоне заявили, что Россия является главной угрозой безопасности для НАТО.

Военные отметили, что РФ обладает существенным временным преимуществом для перемещения войск близ региона Балтии. Луйк призвал своего американского коллегу регулярно проводить совместные учения в условиях кризиса и войны.

Месяцем ранее президент Литвы Гитанас Науседа на Мюнхенской конференции по безопасности заявил, что НАТО помогает Прибалтике «сдерживать» Россию.

Политик в ходе экспертной дискуссии «Силы США в странах Балтии: сдерживание или провокация» поблагодарил Вашингтон за военную помощь.

«Без поддержки США и других союзников по НАТО мы не смогли бы эффективно сдерживать российскую угрозу. Наше географическое положение и геополитическое положение требуют от нас максимально эффективного использования наших ресурсов», — сказал Науседа.

Он подчеркнул важность оперативного реагирования сил НАТО, расположенных в Литве, на любую угрозу, а также проведения совместных учений.

«Решающий сдерживающий фактор — это громкий, регулярный и четкий сигнал потенциальному агрессору о том, что любое нарушение безопасности и суверенитета стран Балтии будет сопровождаться немедленной, решительной реакцией и местью», — резюмировал литовский лидер.

Президент России Владимир Путин, отвечая на обвинения в адрес Москвы в «агрессивном поведении», подчеркивал, что это «разговор в пользу бедных». Он отмечал, что военная активность стран НАТО в Восточной Европе куда выше российской — у приграничных территорий. Кроме того, российский лидер напоминал, что американский оборонный бюджет является крупнейшим в мире.

Путин обращал внимание на приближение НАТО к границам РФ. По его словам, это представляет угрозу безопасности России. Глава государства напомнил, что изначально альянс создавался для противодействия СССР, но сейчас Советского Союза нет, как и Варшавского договора — военного пакта, который являлся ответом на создание НАТО.

Тем не менее, НАТО не только существует, но и развивается, подчеркивал президент России. Он указывал на то, что в момент его создания в Альянс входили 12 государств, а сейчас их уже 29, причем совокупные военные расходы стран военного блока — более 70% общемирового объема военных расходов.

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