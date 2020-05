Ученые доказали, что тромболитики повышают шансы на выживание при COVID-2019

Остановить прослушивание

close





Илья Питалев/РИА «Новости»

Ученые из Медицинской школы при больнице Маунт-Синай в Нью-Йорке установили эффективность тромболитиков в повышении шансов на выживание при COVID-2019. Результаты их исследований опубликовал Journal of the American College of Cardiology.

В исследовании приняли участие более 2,7 пациентов с новой инфекцией. У многих из них наблюдались опасные осложнения, связанные с высоким уровнем тромбообразования.

Ученые-медики использовали в лечении антикоагулянты, которые замедляют свертывание крови. Стало ясно, что эти препараты увеличивают шансы на выживание, так как могут предотвратить сердечный приступ, инсульт и легочную эмболию, возможные при коронавирусе.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— Суперкомпьютер определил наиболее эффективные препараты для борьбы с COVID-19

— Ученые обнаружили около 200 мутаций коронавируса

— Создано способное уничтожить коронавирус антитело