75 лет победы в Великой Отечественной войне. Дороги памяти

Исторически закономерным и справедливым представляется, что Президент Владимир Путин объявил 2020-й — Годом памяти и славы в ознаменовании 75-летия Победы в Великой Отечественной войне.

В дни празднования 75-летия победы в Великой Отечественной войне, в условиях, когда многие политики европейских государств открыто и нагло пытаются пересмотреть суть и итоги Великой победы нашего народа, нам необходимы эти майские дни, когда мы вновь встаем «плечом к плечу».

Возможно не все это знают, что в годы Великой Отечественной войны 161 татарин стали Героями Советского Союза, а около 70 тысяч татар отмечены боевыми наградами разного достоинства. Великий подвиг Александра Матросова (он же, по мнению современных историков, татарин Шакирьян Мухаметьянов) повторили и другие герои – сыновья татарского народа: Газиннур Гафиятуллин, Барый Шавалеев, Абдулла Салимов, Ахмет Мухамметов, Мансур Валиуллин.

Практически половина членов Союза писателей республики Татарстан вместе с его председателем Мусой Джалилем ушли на фронт. На полях сражений и в фашистском плену героически встретили смерть такие татарские писатели и поэты, как Фатих Карим, Мифтах Вадуд, Мансур Гаяз, Нур Баян, Гадель Кутуй.

Важно отметить, что живя в дали от дома, многие мои соотечественники также как и я, стремятся сохранить те духовные нити, которые связывают их с Россией, исторической памятью, которая как ничто другое объединяет людей, вносит неуловимые нотки общности, единства, верности нравственным идеалам наших отцов и дедов.

В эти памятные дни мои дети и внуки проходят очень важный в их жизни урок истории, урок любви к своей Родине. И не важно происходит это в Дубае или Стамбуле, Риме или Стокгольме, они хоть немного, но чувствуют себя солдатами России.

Воспитание подрастающего поколения в духе патриотизма, любви к своей Отчизне, неразрывно связано с празднованием знаменательных дат, которые сплачивают народы России, позволяют отчетливо видеть то, что нас всех объединяет: память о воинской доблести и славе наших отцов и дедов.

«Нет в России семьи такой,Где б не памятен был свой герой»

В этих словах из знаменитой песни, впервые прозвучавшей в давно ставшим культовом фильме «Офицеры», словно спрессована история нашей страны. В моей семье — героем для всех поколений Шангареевых, будет служить мой отец Каляметдин хазрат – участник той священной войны.

На кануне празднования 75-летия победы, я склоняю голову перед памятью отца. Он был солдатом на той войне. Но я не могу себя заставить не помнить, что как Имам он был репрессирован и добровольно предпочел сталинским лагерям сталинский штрафной батальон. «Те, кто сражается на войне, — самые замечательные люди, и чем ближе к передовой, тем более замечательных людей там встретишь» – писал Эрнест Хемингуэй. Отец был всегда на передовой.

Евгений Евтушенко в «Балладе о штрафном батальоне» очень точно показал сущность людей, которые были «штрафниками», но умирали как гвардии солдаты.

И донесла разведка немцам так:«Захвачен укреплённый пункт у склонасолдатами штрафного батальона,а драться с ними — это не пустяк».Но обер-лейтенант был новичок —уж слишком был напыщен и научен,уж слишком пропагандою накручен,и он последней фразы не учёл.Закон формальной логики емувнушил, что там, в сердцах на правосудье,обиженные Родиною люди,и вряд ли патриоты потому.……………………………………Ошибся обер, и, пойдя в штыки,едва рассвет забрезжил бледновато,за Родину, как гвардии солдаты,безмолвно умирали штрафники.Он был Имамом и солдатом, мой отец…Он был носителем татарской культуры, татарского духа, и честно отдал свой воинский долг России – стране, которую чтил как свою Родину.

Он гордился, что воевал под началом таких легендарных военачальников как Константин Константинович Рокоссовский и Александр Михайлович Василевский.

При взятии Кёнигсберга, под командованием маршала Василевского, отец был тяжело ранен, и отправлен в госпиталь в город Гусь-Хрустальный. Там он встретил весть о победе.

Каляметдин хазрат Шангареев.Отец гордился своими фронтовыми наградами, но более всего медалью «За отвагу». Не много было таких имамов, которые не просто молились за победу, а с автоматом в руке добывали ее в боях как Каляметдин хазрат. От отца к сыну в семье Шангареевых передается традиция служению Родине, и я стараюсь привить своим детям и внукам это особое чувство, которое не передается словами. У меня 12 детей и 10 внуков. От 9 человек – это уже взвод. Я верю, что им никогда не придется брать в руки оружие, но помнить, что они потомки тех, кто как Каляметдин хазрат сражались за Родину, они будут всегда. Видеосюжеты:

https://www.youtube.com/watch?v=zs-GkF—Ysc

https://www.youtube.com/watch?v=ih2iaWV3DWU

https://www.picuki.com/media/2039301231037805940

https://gramho.com/media/1776401635016554167

https://yandex.kz/video/preview/?_=1582124103937&channelId=d3d3LnlvdXR1YmUuY29tO1VDOTRVeFB0dUlCUlMzSjFlNk9rajFJZw%3D%3D&entref=0oCgpydXcyNDc5MTgzEhBydXc1NDM4OTQ1OmFzc29jGAJCJNGB0LvRg9Cz0LAg0L3QsNGA0L7QtNCwINGB0LXRgNC40LDQuxbo9jM&filmId=14815216031049336715&p=5&parent-reqid=1568324454279246-608280469157368272539758-vla1-1412-V-TCH&source=channel_doc&text=%D0%98%D1%81%D0%BC%D0%B0%D0%B3%D0%B8%D0%BB+%D0%A8%D0%B0%D0%BD%D0%B3%D0%B0%D1%80%D0%B5%D0%B5%D0%B2

https://yandex.kz/video/preview/?_=1582124103937&channelId=d3d3LnlvdXR1YmUuY29tO1VDOTRVeFB0dUlCUlMzSjFlNk9rajFJZw%3D%3D&entref=0oCgpydXcyNDc5MTgzEhBydXc1NDM4OTQ1OmFzc29jGAJCJNGB0LvRg9Cz0LAg0L3QsNGA0L7QtNCwINGB0LXRgNC40LDQuxbo9jM&filmId=7337811061804500648&p=5&parent-reqid=1568324454279246-608280469157368272539758-vla1-1412-V-TCH&source=channel_doc&text=%D0%98%D1%81%D0%BC%D0%B0%D0%B3%D0%B8%D0%BB+%D0%A8%D0%B0%D0%BD%D0%B3%D0%B0%D1%80%D0%B5%D0%B5%D0%B2

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https://www.youtube.com/watch?v=I_PJxt_WujA

https://www.youtube.com/watch?v=lXFAG8DP6-o

https://www.youtube.com/watch?v=mIwCj1Fnsh8

И еще, очень важная составляющая воспитания патриотизма — это моральный стержень. Надеюсь, что пройдут годы и все Шангареевы, где бы они не жили, будут помнить главные слова, которые мой отец и я, много раз произносили:

Служу России!

75 лет Великой победы – «праздник со слезами на глазах» для всех народов, воевавших с фашизмом за родную землю, за могилы пращуров и за будущее своих детей. Я знаю, что мой отец Каляметдин хазрат сражался с верой в Аллаха в душе, и Всевышней всю войну хранил его… Имама – солдата штрафного батальона.

Исмагил Шангареев, Стокгольм, 9 мая 2020 г.