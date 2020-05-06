Календарь Ифтара 2020 для Крыма по дням и часам

Постящиеся мусульмане в Крыму должны придерживаться специального календаря в Рамадан в 2020 году. Священный месяц начался 24 апреля и будет длиться до 23 мая 2020 года. На протяжении всего данного времени мусульмане должны строго придерживаться поста. Кроме воздержания в еде и питье, нужно еще на некоторое время позабыть об интимной близости, даже с законными супругами.

Календарь Ифтара 2020 года для Крыма

Молиться и есть во время священного мусульманского месяца, нужно по правилам, в соответствии с рекомендациями специального календаря.

№ Дата Фаджр

(Окончание

сухура) Зухр Аср Аср

Ханафи Магриб

(Ифтар) ‘Иша

(Таравих) № Дата Фаджр

(Окончание

сухура) Зухр Аср Аср

Ханафи Магриб

(Ифтар) ‘Иша

(Таравих) 1 24.04, Пт. 3:45 12:43 16:35 17:37 19:43 21:30 2 25.04, Сб. 3:43 12:43 16:36 17:38 19:44 21:32 3 26.04, Вс. 3:41 12:43 16:36 17:39 19:46 21:34 4 27.04, Пн. 3:39 12:42 16:37 17:39 19:47 21:36 5 28.04, Вт. 3:36 12:42 16:37 17:40 19:48 21:38 6 29.04, Ср. 3:34 12:42 16:38 17:41 19:49 21:39 7 30.04, Чт. 3:32 12:42 16:38 17:42 19:51 21:41 8 1.05, Пт. 3:29 12:42 16:39 17:43 19:52 21:43 9 2.05, Сб. 3:27 12:42 16:39 17:43 19:53 21:45 10 3.05, Вс. 3:25 12:42 16:40 17:44 19:54 21:47 11 4.05, Пн. 3:23 12:42 16:40 17:45 19:56 21:49 12 5.05, Вт. 3:20 12:41 16:40 17:46 19:57 21:51 13 6.05, Ср. 3:18 12:41 16:41 17:46 19:58 21:53 14 7.05, Чт. 3:16 12:41 16:41 17:47 19:59 21:55 15 8.05, Пт. 3:14 12:41 16:42 17:48 20:01 21:57 16 9.05, Сб. 3:11 12:41 16:42 17:48 20:02 21:59 17 10.05, Вс. 3:09 12:41 16:43 17:49 20:03 22:01 18 11.05, Пн. 3:07 12:41 16:43 17:50 20:04 22:03 19 12.05, Вт. 3:05 12:41 16:43 17:51 20:05 22:05 20 13.05, Ср. 3:03 12:41 16:44 17:51 20:07 22:07 21 14.05, Чт. 3:01 12:41 16:44 17:52 20:08 22:09 22 15.05, Пт. 2:59 12:41 16:45 17:53 20:09 22:11 23 16.05, Сб. 2:57 12:41 16:45 17:53 20:10 22:13 24 17.05, Вс. 2:55 12:41 16:45 17:54 20:11 22:15 25 18.05, Пн. 2:52 12:41 16:46 17:55 20:12 22:17 26 19.05, Вт. 2:50 12:41 16:46 17:55 20:14 22:19 27 20.05, Ср. 2:49 12:41 16:47 17:56 20:15 22:21 28 21.05, Чт. 2:47 12:41 16:47 17:57 20:16 22:23 29 22.05, Пт. 2:45 12:42 16:47 17:57 20:17 22:25 30** 23.05, Сб. 2:43 12:42 16:48 17:58 20:18 22:27

Что нельзя делать в пост

Пост нарушают в священный месяц Рамадан и требуют искупления (кяффара) следующие действия — преднамеренное принятие пищи, жидкости, лекарств и всего того, что пригодно к употреблению, а также курение и супружеская близость.

Возмещения требуют и следующие обстоятельства, которые нарушают пост: использование клизмы; попадание лекарств внутрь организма через нос и уши; попадание воды в носоглотку при совершении омовения; преднамеренный вызов рвоты; начало менструации или послеродовой период.

Мусульманин, нарушивший пост, должен определенную сумму деньгами или продуктами заплатить нуждающемуся, таким образом восполняя пост. Вступление в интимные отношения является одним из самых серьезных нарушений. За это нарушение мусульманин должен либо накормить 60 бедняков, либо соблюдать 60 дней непрерывный строгий пост.

Что можно делать в Рамадан?

Верующие в Рамадан читают Коран и уделяют много времени благотворительности, а также благочестивым размышлениям. Во время Рамадана к пяти традиционным намазам (молитвам) добавляется еще один.

Рамадан можно и не соблюдать. Но это касается только беременных и кормящих женщин, пожилых, несовершеннолетних и больных. Кстати, под больными понимают не только физически больных, но и людей с душевными расстройствами.

Также отказаться от поста могут путники, которые находятся в длительном путешествии. Но при одном условии. По возвращению домой они обязаны восполнить все пропущенные дни поста.

Как и в любое другое время, в Рамадан люди работают, учатся и воспитывают детей. Но в некоторых местах по случаю поста местные власти вводят сокращенный рабочий день.

Окончание поста

Праздник разговения (по-арабски Ид аль-Фитр, а по-тюркски Ураза-Байрам) для религиозного мусульманина гораздо долгожданнее собственного дня рождения. Он, подобно звону колокола, извещает о том, что человек справился с труднейшим испытанием во имя Бога. Ураза — второе по значимости мусульманское торжество после Курбан-Байрама — праздника жертвоприношения, совпадающего с последним днем паломничества в Мекку.

К окончанию Рамадана начинают готовиться заранее: проводится капитальная уборка дома и двора, люди готовят праздничные блюда и лучшие наряды. Обязательным ритуалом считается раздача милостыни. Это компенсирует ошибки, которые человек мог допустить во время поста. При этом жертвуют либо деньгами, либо продуктами питания.

Кто может не поститься

Ислам — гуманная и разумная религия, а Аллаха не даром называют Милостивым и Милосердным. Поэтому радикализм и неумеренность не приветствуется даже в исполнении религиозных предписаний. Всегда есть исключения. Так, от соблюдения Рамадана освобождаются беременные и кормящие женщины, несовершеннолетние, пожилые и больные. Причем под больными понимаются не только язвенники, но и люди с душевными расстройствами. Также есть и пить в Рамадан могут путники, находящиеся в длительном путешествии. Но они потом обязаны восполнить все пропущенные дни поста.