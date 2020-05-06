Календарь Ифтара 2020 для Крыма по дням и часам

Постящиеся мусульмане в Крыму должны придерживаться специального календаря в Рамадан в 2020 году. Священный месяц начался 24 апреля и будет длиться до 23 мая 2020 года. На протяжении всего данного времени мусульмане должны строго придерживаться поста. Кроме воздержания в еде и питье, нужно еще на некоторое время позабыть об интимной близости, даже с законными супругами.
Календарь Ифтара 2020 года для Крыма
Молиться и есть во время священного мусульманского месяца, нужно по правилам, в соответствии с рекомендациями специального календаря.
|№
|Дата
|Фаджр
(Окончание
сухура)
|Зухр
|Аср
|Аср
Ханафи
|Магриб
(Ифтар)
|‘Иша
(Таравих)
|№
|Дата
|Фаджр
(Окончание
сухура)
|Зухр
|Аср
|Аср
Ханафи
|Магриб
(Ифтар)
|‘Иша
(Таравих)
|1
|24.04, Пт.
|3:45
|12:43
|16:35
|17:37
|19:43
|21:30
|2
|25.04, Сб.
|3:43
|12:43
|16:36
|17:38
|19:44
|21:32
|3
|26.04, Вс.
|3:41
|12:43
|16:36
|17:39
|19:46
|21:34
|4
|27.04, Пн.
|3:39
|12:42
|16:37
|17:39
|19:47
|21:36
|5
|28.04, Вт.
|3:36
|12:42
|16:37
|17:40
|19:48
|21:38
|6
|29.04, Ср.
|3:34
|12:42
|16:38
|17:41
|19:49
|21:39
|7
|30.04, Чт.
|3:32
|12:42
|16:38
|17:42
|19:51
|21:41
|8
|1.05, Пт.
|3:29
|12:42
|16:39
|17:43
|19:52
|21:43
|9
|2.05, Сб.
|3:27
|12:42
|16:39
|17:43
|19:53
|21:45
|10
|3.05, Вс.
|3:25
|12:42
|16:40
|17:44
|19:54
|21:47
|11
|4.05, Пн.
|3:23
|12:42
|16:40
|17:45
|19:56
|21:49
|12
|5.05, Вт.
|3:20
|12:41
|16:40
|17:46
|19:57
|21:51
|13
|6.05, Ср.
|3:18
|12:41
|16:41
|17:46
|19:58
|21:53
|14
|7.05, Чт.
|3:16
|12:41
|16:41
|17:47
|19:59
|21:55
|15
|8.05, Пт.
|3:14
|12:41
|16:42
|17:48
|20:01
|21:57
|16
|9.05, Сб.
|3:11
|12:41
|16:42
|17:48
|20:02
|21:59
|17
|10.05, Вс.
|3:09
|12:41
|16:43
|17:49
|20:03
|22:01
|18
|11.05, Пн.
|3:07
|12:41
|16:43
|17:50
|20:04
|22:03
|19
|12.05, Вт.
|3:05
|12:41
|16:43
|17:51
|20:05
|22:05
|20
|13.05, Ср.
|3:03
|12:41
|16:44
|17:51
|20:07
|22:07
|21
|14.05, Чт.
|3:01
|12:41
|16:44
|17:52
|20:08
|22:09
|22
|15.05, Пт.
|2:59
|12:41
|16:45
|17:53
|20:09
|22:11
|23
|16.05, Сб.
|2:57
|12:41
|16:45
|17:53
|20:10
|22:13
|24
|17.05, Вс.
|2:55
|12:41
|16:45
|17:54
|20:11
|22:15
|25
|18.05, Пн.
|2:52
|12:41
|16:46
|17:55
|20:12
|22:17
|26
|19.05, Вт.
|2:50
|12:41
|16:46
|17:55
|20:14
|22:19
|27
|20.05, Ср.
|2:49
|12:41
|16:47
|17:56
|20:15
|22:21
|28
|21.05, Чт.
|2:47
|12:41
|16:47
|17:57
|20:16
|22:23
|29
|22.05, Пт.
|2:45
|12:42
|16:47
|17:57
|20:17
|22:25
|30**
|23.05, Сб.
|2:43
|12:42
|16:48
|17:58
|20:18
|22:27
Что нельзя делать в пост
Пост нарушают в священный месяц Рамадан и требуют искупления (кяффара) следующие действия — преднамеренное принятие пищи, жидкости, лекарств и всего того, что пригодно к употреблению, а также курение и супружеская близость.
Возмещения требуют и следующие обстоятельства, которые нарушают пост: использование клизмы; попадание лекарств внутрь организма через нос и уши; попадание воды в носоглотку при совершении омовения; преднамеренный вызов рвоты; начало менструации или послеродовой период.
Мусульманин, нарушивший пост, должен определенную сумму деньгами или продуктами заплатить нуждающемуся, таким образом восполняя пост. Вступление в интимные отношения является одним из самых серьезных нарушений. За это нарушение мусульманин должен либо накормить 60 бедняков, либо соблюдать 60 дней непрерывный строгий пост.
Что можно делать в Рамадан?
Верующие в Рамадан читают Коран и уделяют много времени благотворительности, а также благочестивым размышлениям. Во время Рамадана к пяти традиционным намазам (молитвам) добавляется еще один.
Рамадан можно и не соблюдать. Но это касается только беременных и кормящих женщин, пожилых, несовершеннолетних и больных. Кстати, под больными понимают не только физически больных, но и людей с душевными расстройствами.
Также отказаться от поста могут путники, которые находятся в длительном путешествии. Но при одном условии. По возвращению домой они обязаны восполнить все пропущенные дни поста.
Как и в любое другое время, в Рамадан люди работают, учатся и воспитывают детей. Но в некоторых местах по случаю поста местные власти вводят сокращенный рабочий день.
Окончание поста
Праздник разговения (по-арабски Ид аль-Фитр, а по-тюркски Ураза-Байрам) для религиозного мусульманина гораздо долгожданнее собственного дня рождения. Он, подобно звону колокола, извещает о том, что человек справился с труднейшим испытанием во имя Бога. Ураза — второе по значимости мусульманское торжество после Курбан-Байрама — праздника жертвоприношения, совпадающего с последним днем паломничества в Мекку.
К окончанию Рамадана начинают готовиться заранее: проводится капитальная уборка дома и двора, люди готовят праздничные блюда и лучшие наряды. Обязательным ритуалом считается раздача милостыни. Это компенсирует ошибки, которые человек мог допустить во время поста. При этом жертвуют либо деньгами, либо продуктами питания.
Кто может не поститься
Ислам — гуманная и разумная религия, а Аллаха не даром называют Милостивым и Милосердным. Поэтому радикализм и неумеренность не приветствуется даже в исполнении религиозных предписаний. Всегда есть исключения. Так, от соблюдения Рамадана освобождаются беременные и кормящие женщины, несовершеннолетние, пожилые и больные. Причем под больными понимаются не только язвенники, но и люди с душевными расстройствами. Также есть и пить в Рамадан могут путники, находящиеся в длительном путешествии. Но они потом обязаны восполнить все пропущенные дни поста.