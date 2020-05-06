Почему фигуристка Трусова ушла от Тутберидзе к Плющенко, что случислось

Известная российская спортсменка Александра Трусова приняла решение сменить тренера. От именитой Этери Тутберидза она решила переметнуться к Евгению Плющенко. Этери Тутберидзе узнала о решении Александры четырнадцать дней назад. Евгений Плющенко не стал опровергать эту информацию.

Причины ухода 15-летней спортсменки от именитого тренера Тутберидзе

Подающая большие надежды 15-летняя Александра Трусова решила сменить тренера, теперь она не входит в комнату Этери Тутберидзе. Она решила перейти к Евгению Плющенко. СМИ говорят, что это связано с недовольством юной звезды положением в группе и отсутствием должного внимания.

«В последнее время звезды Тутберидзе не чувствуют поддержки со стороны тренера, с ними даже онлайн никто не связывается. Для Александры это тем более стало проблемой, ведь она уже давно переживает, что ей не уделяют должного внимания, хотя она первой научилась прыгать четверные прыжки. Финальным аккордом в этой ситуации стало то, что любимицей у хореографа Даниила Глейхенгауза была Анна Щербакова. Если верить слухам, одной из причин ухода в свое время Евгении Медведевой стал именно Даниил, которую большую часть времени перед Олимпиадой уделял внимание Алине Загитовой. Александра чувствует себя ненужной в группе Этери и у нее наблюдается спад на фоне этого», — пишут СМИ.

Евгений Плющенко заявил, что не собирается комментировать ситуацию. Отметим, что он не опроверг новость.

Биография и достижения Александра Трусовой

Александра Трусова появилась на свет в Рязани в июне 2004 года. По состоянию на шестое мая 2020 года Александра находится на четвертой позиции в рейтинге Международного союза конькобежцев.

Девочка увлеклась фигурным катанием в 2008 году в Рязани. До 2011 года она занималась у Ольги Шевцовой. Позже девочка вынуждена была перебраться вместе с родителями в столицу РФ, где начала работать с Александром Волковым. Александра присоединилась к группе Этери Тутберидзе в 2016 году.

Александра Трусова является одной из самых уникальных фигуристок в истории российского фигурного катания. Дело в том, что в биографии Александры очень много достижений, в которых есть приставки «единственная» и «первая». Александра первая в истории российского фигурного катания смогла исполнить четверные лутц, тулуп и флип. До этого никто не делал подобного под эгидой Международных соревнований. Также Александра является одной из самых перспективных спортсменок России прямо сейчас. Девушке всего 15 лет, однако за столь небольшой промежуток времени она смогла перевернуть историю российского фигурного катания. Сейчас Александра является главным бриллиантом и надеждой России на титулы.

В мире фигурного катания Александру Трусову называют прыгучей фигуристкой:

к январю 2014 в её программу включался двойной аксель; к сезону 2015/16 Александра освоила каскад лутц — тройной тулуп; с августа 2017 тренеры включили рекордно сложный для одиночниц прыжок четверной сальхов, а также два каскада тройной лутц — тройной тулуп и тройной лутц — тройной риттбергер. в апреле 2018 года тренер клуба «Самбо-70» Сергей Розанов опубликовал в «Инстаграме» видео, где Александра Трусова на тренировке исполняет четверной лутц; в августе 2018 года на закрытых контрольных прокатах юниорской сборной России по фигурному катанию в Новогорске были исполнены четверной лутц, а также каскад четверной тулуп — тройной тулуп; 12 октября 2018 года, на этапе Гран-при среди юниоров в Армении Александра успешно выполнила четвертной лутц без недокрута; 24 ноября 2018 года на тренировке исполнила каскад четверной лутц — тройной риттбергер, который никогда не исполнялся ни женщинами, ни мужчинами; в декабре 2018 года на тренировке впервые исполнила четверной флип; на контрольных прокатах 8 сентября 2019 года исполнила три четверных прыжка в одной программе, один из которых в каскаде с тройным; 5 октября 2019 года на турнире Japan Open в произвольной программе исполнила четыре четверных прыжка: четверной сальхов, четверной лутц, каскад четверной тулуп — тройной тулуп, а также каскад четверной тулуп — тройной сальхов через ойлер.

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