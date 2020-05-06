Где и сколько заболевших коронавирусной инфекцией в России на 7 мая 2020 года?

Сообщается, что за прошедшие сутки на территории Российской Федерации было обнаружено 10 559 случаев инфицирования в 82 субъектах РФ. Таким образом, уже четвертый день кряду в России количество инфицированных превышает отметку в десять тысяч. Отметим, что уровень заболеваемости составил уже 6,8%. Почти половина случаев инфицирования — без каких-либо симптомов. Общее число случаев инфицирования составляет в России 165 929.

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Где и сколько заболевших заболевших коронавирусом в России 7 мая

Лидером по числу обнаруженных случаев заболевания остается Москва. В столице за сутки обнаружили 5858 новых случаев, общее количество составляет — 85 973. Отметим, что этим цифрам вполне соответствует и число проведенных здесь тестирований. За весь период в столице РФ провели более одного миллиона тестов на наличие вируса COVID-19. Кроме столицы, в топ-10 самых инфицированных регионов за сутки вошли — Московская область — 829, Санкт-Петербург — 312, Нижегородская область — 272, Республика Дагестан — 181, Мурманская область — 136, Кабардино-Балкария — 105, Ямало-Ненецкий Автономный округ — 105, Республика Татарстан — 102 и Калужская область — 98.

За прошедшие 24 часа в России зафиксировано 86 случаев смерти от вируса COVID-19. Больше всего в столице — 50 человек, Московской области — 14, Ярославской области — 6, Санкт-Петербурге — 3, Новосибирская и Свердловская Область, Ставропольский край — по два человека, Вологодская, Ивановская, Новгородская и Ростовская области, Республика Дагестан и Ингушетия, Приморский край — по одному человеку. Общее количество погибших от вируса в России составляет — 1537 пациент.

Если верить последним данным, то всего в России выписано из больниц 21 327 человек. Под наблюдением медицинских экспертов остается более 227 тысяч человек.

Коронавирус в России, последние новости на 7 мая 2020 года

На территории РФ подозрительно низкая смертность от вируса COVID-19 — самая маленькая в первой десятке инфицированных стран.

РФ на второй строчке после Америки по числу проведенных тестов на COVID-19 — 4,6 миллиона.

На Кубани создали нанонити, которые могут удержать распространение COVID-19.

Академик РАН заявил, что необходимо поэтапно снимать карантинные меры.

Названы особенности борьбы с коронавирусом в России

Эксперт назвал несколько особенностей в вопросе смягчения или же полной отмены карантинных мер, которыми обладает РФ по сравнению с другими государствами. Об этом рассказал вирусолог Феликс Ершов. Эксперт говорит, что в РФ собственный сценарий борьбы с вирусом COVID-19, не итальянский и не китайский, а российский. Эксперт говорит, что сценарий связан с тем, что у России невероятно огромная территория, это многонациональная страна, разные обычаи, разная медицина.

Это говорит о том, что когда в столице РФ заболеваемость на пике, то в других субъектах она может быть минимальной. Ученый говорит, что необходимо понимать, что половина случаев инфицирования приходится на столицу, и в субъектах страны населения не так сильно ощущает слабость, как в Москве.

Специалист считает, что, несмотря на то что граждан РФ становится все труднее удержать дома, выходить из режима самоизоляции необходимо постепенно. В столице РФ были успешно применены жесткие меры контроля, именно поэтому отмена карантинных мер должна начаться с Москвы, только после этого можно будет приступать к снятию карантинных мер в других субъектах.

Дату окончания пандемии коронавируса в России снова сдвинули

Специалисты еще на неделю отдалили прогноз завершения вспышки вируса из КНР в России — до 24 августа. Дата переносится уже не в первый раз. Ранее был прогноз о том, что вспышка в РФ может завершиться уже 17 августа, а до этого — 12 августа. Прогнозисты говорят, что все зависит от очень многих факторов, но все равно дают свои прогнозы.

Авторы модели говорят, что прогнозные даты могут изменяться в любую сторону в зависимости от текущей ситуации и принимаемых мер. В последние три дня ежесуточное число вновь выявленных в РФ случаев инфицирования превышало десять тысяч. Ученые предупреждают, что государства, которые снимут карантинные меры слишком рано, рискуют столкнуться с новой вспышкой заболеваемости.

Около 4 тыс. пациентов с коронавирусом в России находятся в тяжелом состоянии

Более четырех тысяч пациентов с вирусом COVID-19 находятся в тяжелом состоянии, от 1,2 тысячи до 1,5 тысячи — на койках в реанимации. Об этом заявил министр здравоохранения Михаил Мурашко.

«На данный момент в реанимации пребывает от 1,2 до 1,5 тысячи человек по стране. Отмечу, что вся статистика ведется вместе с представителями федерального консультативного центра. Мы также создали уникальную систему, по которой можно отследить всех инфицированных, мы можем узнать, на какой койке сейчас находится пациент. Сейчас у нас 80 тысяч пациентов, среди них не только инфицированные COVID-19, но и те, кто поступает без какого-либо диагноза (неуточненный), а также с внебольничными пневмониями. Всего в России на учете состоят четыре тысячи человек», — заявил министр.

По словам министра, на территории РФ было развернуто более 120 тысяч коек для оказания медицинской помощи инфицированным COVID-19, а это около десяти процентов от количества всех коек в государстве. Глава ведомства отметил, что к 28 апреля, как и планировалось, в России развернули необходимо число больничных коек. По его словам, в стране даже есть некий «запас» больничных коек.

Напомним, что вспышка COVID-19 прогремела в конце декабря 2019 года в китайском городе Ухань. Вскоре вирус распространился и на другие страны, в Европе вспышка произошла уже в январе 2020 года. Вирус распространился по всей Италии и нанес непоправимый ущерб этой стране. Сейчас в Европе вирус доминирует в Италии и Испании, к ним приближаются Германия и Англия. Лидером по количеству инфицированных в мире является Америка, где заражено свыше одного миллиона человек. Российская Федерация уже обошла Иран и КНР по числу зараженных.