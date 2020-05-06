В Турции из-за COVID-19 без работы могут остаться 6,5 млн человек

Ожидается, что в результате распространения вируса спрос на несельскохозяйственную рабочую силу в Турции сократится на 19–29%, пишет Таймаз.

По оценкам экономиста, безработица ожидает от 4,2 до 6,5 млн человек, что может оказаться «огромным и беспрецедентным» уровнем.

По его словам, даже если бы власти оказали поддержку прямых доходов пострадавшим группам в размере 4% от ВВП, это компенсировало бы только половину потерь рабочих мест.

«Несмотря на эти проблемы, реакция со стороны правительства очень медленная и недостаточная», — добавляет он.

Таймаз подчёркивает, что государственное пособие не распространяется на значительное число работников, и лишь 43% тех, кто подал заявление на получение пособия, получили выплаты.

«Не должно быть никакой неопределённости относительно суммы и продолжительности поддержки доходов, потому что неопределённость всегда была одним из наиболее важных факторов, ведущих к усугублению экономического кризиса», — заключает эксперт.