16 нових випадків і дві смерті: ситуація із коронавірусом на Волині за останню добу

На Волині станом на 10:00 годину 6 травня зареєстрували 359 випадків COVID-19, які підтвердили методом ПЛР.
Одужало 96 осіб. На жаль, дев’ять випадків хвороби завершилось летально, — інформують у Волинській ОДА.
За останню добу – зареєстрували 16 нових випадків COVID-19: Ковельський район (5), м.Луцьк (4), Ківерцівський район (3), м.Нововолинськ (2), Іваничівський район (1), Старовижівський район (1). Одужало 7 осіб. Померло 2 особи (м.Нововолинськ та Ківерцівський район).
Загалом за весь період спостереження коронавірусна хвороба виявлена:
• м. Луцьк – 110 випадків, в т.ч. 2 летальних;
• м. Нововолинськ – 50 випадків, в т.ч. 3 летальних;
• Старовижівський район – 45 випадків, в т.ч. 1 летальний;
• Ковельський район – 39 випадків;
• Ківерцівський район – 32 випадки, в т.ч. 1 летальний;
• Луцький район – 21 випадок, в т.ч. 1 летальний;
• Горохівський район – 18 випадків;
• Володимир-Волинський район – 13 випадків;
• Іваничівський район – 7 випадків;
• Камінь-Каширський район – 5 випадків;
• Рожищенський район – 4 випадки;
• Любешівський район – 4 випадки;
• Маневицький район – 4 випадки, в тому числі 1 летальний;
• Локачинський район – 3 випадки;
• Шацький район – 2 випадки;
• Ратнівський район – 1 випадок;
• Турійський район – 1 випадок.
За попередню добу надійшло 56 повідомлень про підозру на COVID-19.
В області методом ПЛР на виявлення вірусу COVID-19 вірусологічною лабораторією обласного лабораторного центру всього обстежено 2679 осіб, в тому числі 140 осіб за останню добу.