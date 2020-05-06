16 нових випадків і дві смерті: ситуація із коронавірусом на Волині за останню добу

На Волині станом на 10:00 годину 6 травня зареєстрували 359 випадків COVID-19, які підтвердили методом ПЛР.

Одужало 96 осіб. На жаль, дев’ять випадків хвороби завершилось летально, — інформують у Волинській ОДА.

За останню добу – зареєстрували 16 нових випадків COVID-19: Ковельський район (5), м.Луцьк (4), Ківерцівський район (3), м.Нововолинськ (2), Іваничівський район (1), Старовижівський район (1). Одужало 7 осіб. Померло 2 особи (м.Нововолинськ та Ківерцівський район).

Загалом за весь період спостереження коронавірусна хвороба виявлена:

• м. Луцьк – 110 випадків, в т.ч. 2 летальних;

• м. Нововолинськ – 50 випадків, в т.ч. 3 летальних;

• Старовижівський район – 45 випадків, в т.ч. 1 летальний;

• Ковельський район – 39 випадків;

• Ківерцівський район – 32 випадки, в т.ч. 1 летальний;

• Луцький район – 21 випадок, в т.ч. 1 летальний;

• Горохівський район – 18 випадків;

• Володимир-Волинський район – 13 випадків;

• Іваничівський район – 7 випадків;

• Камінь-Каширський район – 5 випадків;

• Рожищенський район – 4 випадки;

• Любешівський район – 4 випадки;

• Маневицький район – 4 випадки, в тому числі 1 летальний;

• Локачинський район – 3 випадки;

• Шацький район – 2 випадки;

• Ратнівський район – 1 випадок;

• Турійський район – 1 випадок.

За попередню добу надійшло 56 повідомлень про підозру на COVID-19.

В області методом ПЛР на виявлення вірусу COVID-19 вірусологічною лабораторією обласного лабораторного центру всього обстежено 2679 осіб, в тому числі 140 осіб за останню добу.