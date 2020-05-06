Еще две волны: ученые предупреждают о новых вспышках коронавирусной инфекции

По информации руководителя немецкого Института Роберта Коха Ротара Вилера, в мире возможны еще две волны пандемии коронавирусной инфекции COVID-19

Пока не переболеют семьдесят процентов людей

По словам Ротара Вилера, наверняка еще должна быть вторая волна коронавируса COVID-19, а также следом за ней может прийти и третья. Ученый утверждает, что коронавирусная инфекция будет распространяться в мире до тех пор, пока не переболеет от шестидесяти до семидесяти процентов населения всего земного шара.

В связи с риском возникновения еще двух волн коронавируса COVID-19, Ротар Вилер акцентировал на необходимости соблюдения социальной дистанции. Это должно стать неотъемлемой частью повседневной жизни каждого человека.

Статистика пандемии

На сегодня практически каждая страна пострадала от пандемии коронавирусной инфекции COVID-19. Количество заболевших достигло 3,5 миллиона человек и стремительно продолжает расти. У 241 тысячи человек коронавирус забрал жизнь.

По информации Всемирной организации здравоохранения, в Германии насчитывается 163 тысячи заразившихся коронавирусом. 6 831 человек умер.

Ситуация в России

За последние сутки в России выявлено еще 10 559 заболевших. Таким образом, общее число заразившихся коронавирусной инфекцией сегодня — 165 929 человек. Из них 21 327 пациентов выздоровели, а 1 537 спасти не удалось.

Последние данные о ситуации с СOVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.