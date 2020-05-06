До какого числа учатся школьники в 2020 году из-за карантина: рекомендации Минпросвещения

Региональные власти Российской Федерации уже ознакомились с рекомендациями относительно сроков завершения текущего учебного года. Сформировали их представители Минпросвещения таким образом, чтобы полноценные каникулы, наблюдаемые в летний период, сохранить для школьников.

Журналисты разбирались, что за рекомендации озвучили в Минпросвещения. Дополнительно в материале отмечено, кто влияет на формирование итогового решения о том, до какого числа учатся школьники из-за карантина.

Когда окончание учебного года, исходя из рекомендаций

Сергей Кравцов (является министром просвещения) общался с журналистами. Он предоставил комментарий, связанный с планами ведомства на будущее:

«… рассчитываем, что осенью ребята смогут полноценно вернуться в школу, сесть за парты».

В регионы направили рекомендации, в которых отмечено сроки, пока школьники могут учиться в 2020 году:

классы с 1 по 8 – 15 или 16 мая (сроки зависят от продолжительности учебной недели); 9 классы – 5 июня; 10 классы – 29 мая; 11 классы – 5 июня текущего года.

В Минпросвещения рекомендации подготовили и разослали, однако отметили, что окончательное решение, связанное со сроком завершения учебы, формируют регионы.

Уже известно, что в Хабаровском крае было принято решение об отправке на каникулы в середине апреля (такое решение касается школьников начальных классов). Ученики, получающие образование в столице Российской Федерации, смогут рассчитывать на выставление годовых оценок 15.05.2020. Далее ожидается работа в дистанционном формате. Принять в них участие смогут все желающие. Уроки планируют реализовать в формате онлайн-консультаций без оценок и домашнего задания. Ученики, получающие образование на базе 9-х и 11-х классов, продолжат дистанционно подготавливаться к ОГЭ и ЕГЭ с 18 по 29 мая.

Планируют ли отменить ЕГЭ в 2020 году?

Уже известно, что ЕГЭ в 2020 году отменять не планируют. Ожидается, что почти 800 тысяч ребят в 2020 году будут его сдавать. Окончательное решение, связанное со сроками проведения Единого государственного экзамена, представители власти планируют принять после праздников, наблюдаемых в мае.

Сергей Кравцов отметил, что зачисление в вузы без ЕГЭ произойти не может. Реализация экзаменов начнется с 8 июня. Министр просвещения подчеркнул, что после 12 мая появится уточняющая информация о сроках проведения ЕГЭ.