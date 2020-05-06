На улицы столицы РТ вышли сотни патрулей – нарушителей самоизоляции увозят на автозаках

Вечером 6 мая сотрудники МВД и Росгвардии начали массовый рейд против нарушителей режима самоизоляции в Казани. Проверки примерно с 17:00 начались как в центре города, так и в районах. Об этом сообщили корреспонденты «БИЗНЕС Online».

По словам одного из корреспондентов, который находится на улице Баумана, сейчас работает сразу несколько патрулей. Всех нарушителей, которые не смогли предъявить справку с работы или цифровой пропуск, направляют в отдел полиции «Япеева». Людей фотографируют, а затем в отношении них составляют административные протоколы. Также проводятся разъяснительные беседы. Один из сотрудников полиции сказал, что это обычный рейд, о каком-либо усилении проверок речи не идет.

Корреспондент, работающий около ст. м. «Площадь Тукая», рассказал, что его уже трижды остановили для проверки документов.

Помимо улицы Баумана, рейд проходит в парках им. Горького и им. Урицкого, на Лебяжьем озере, а также в парке «Континент» и близлежащей территории на улице Гаврилова.

В «Континенте» полицейские остановили мужчину, который предъявил копию паспорта без прописки. Он показал справку от работодателя без печати, сообщил с места событий корреспондент нашего издания.

Напомним, в последние несколько дней в столице Татарстана резко упал индекс самоизоляции. Сегодня днем он составлял 1,3 балла из 5. Согласно классификации «Яндекса», данный показатель означает, что на улицах города было очень много людей. Власти РТ ранее объяснили снижение уровня самоизоляции тем, что жители выехали на дачи в начале мая.