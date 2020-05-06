В группе «Аллтек» подтвердили кончину миллиардера Босова

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Александр Рюмин/ТАСС
Группа «Аллтек» официально подтвердила информацию о смерти основателя компании Дмитрия Босова.
«Сегодня в Москве трагически погиб основатель группы «Сибантрацит» Дмитрий Босов», — сообщается на сайте «Аллтека».
Там также отмечается, что Босов был «выдающимся бизнесменом, смелым и решительным новатором, надежным партнером, чутким и преданным другом».
Сотрудники компании выразили соболезнования родным и близким бизнесмена.
Ранее появилась информация, что Босов покончил с собой. Он был найден мертвым в своем доме в подмосковном поселке Усово. На данный момент следствие пытается установить причины самоубийства.
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