Единороссы направят 70 миллионов рублей на борьбу с коронавирусом

Андрей ТурчакФото: Екатерина Штукина / РИА Новости

«Единая Россия» собрала более 70 миллионов рублей членских взносов на оказание поддержки гражданам в условиях пандемии коронавируса, заявил секретарь генерального совета партии Андрей Турчак. Его цитирует ТАСС в среду, 6 мая.

По его словам, наибольшую активность проявили представители партии в Краснодарском крае, Татарстане, Калмыкии, Курганской области и Санкт-Петербурге.

Турчак напомнил, что деньги направят на закупку средств индивидуальной защиты для медиков и компьютерной техники для школьников, а также адресную поддержку граждан.

28 апреля председатель ЕР Дмитрий Медведев призвал членов партии направить месячную зарплату на помощь в борьбе с новым коронавирусом. Он выразил уверенность в том, что многие единороссы смогут выделить одну зарплату на эти цели.

Общее число зараженных в стране составляет почти 166 тысяч. За минувшие сутки инфекция подтвердилась у 10 тысяч граждан.