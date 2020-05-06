В Европе заметили разделение между Востоком и Западом из-за коронавируса

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В Европе на фоне распространения коронавируса можно заметить разделение на Восток и Запад. Об этом в среду, 6 мая, пишет Daily Mail.

Как отмечает издание, страны Восточной Европы гораздо меньше пострадали от пандемии, чем страны Западной Европы. Так, в настоящее время в двадцатку европейских стран с худшей эпидемической ситуацией входят только те, что располагаются в западной части континента, в том числе Италия, Испания и Великобритания. При этом в Польше, Греции, Чехии, странах Прибалтики и других государствах Восточной Европы по-прежнему фиксируется относительно небольшое число случаев заражения.

По мнению экспертов, подобное положение вещей объясняется тем, что восточноевропейские страны, осознавая плохое состояние своих систем здравоохранения, начали гораздо раньше закрывать границы и вводить жесткие карантинные меры, поскольку опасались, что не справятся с резким ростом заболеваемости. Так, Чехия ограничила въезд для иностранцев 13 марта, когда в стране было зарегистрировано всего 120 случаев заражения коронавирусом. В тот же день границы закрыла и Польша, где на тот момент насчитывалось всего 68 инфицированных. В Греции власти приняли решение закрыть все учебные заведения на карантин 10 марта, когда в стране было подтверждено 89 случаев заражения.

В то же время западноевропейские страны, уверенные в своих системах здравоохранения, задумались о введении ограничений, когда ситуация в них была уже гораздо хуже. В Италии о введении карантинных мер объявили 10 марта, когда в стране выявили уже более 9 тысяч случаев заражения, а 463 пациента с коронавирусом скончались. Аналогичная картина наблюдалась и во Франции и Испании. В Великобритании же всеобщую самоизоляцию ввели только 23 марта, а границы страны и вовсе по-прежнему остаются открытыми.

Кроме того, значительно большее число зараженных в Западной Европе можно объяснить тем, что именно там располагаются крупнейшие европейские аэропорты, и именно туда прибывало большинство туристов. Также западноевропейские страны в большинстве своем отличаются более высокой плотностью населения.

По данным на 6 мая, общее число заразившихся коронавирусом в мире превысило 3,66 миллиона человек. Пандемия охватила 187 стран. За весь период скончались 257 288 пациентов, 1,19 миллиона человек выздоровели.